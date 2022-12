Premier Morawiecki składa rodakom świąteczne życzenia

Świąteczne życzenia

- Boże Narodzenie to czas bezinteresownej życzliwości; w 2022 roku Polacy dali temu wyraz jak żaden inny naród - nasza niezwykła pomoc sąsiadom z Ukrainy to powód do dumy; Zdrowych, pełnych pokoju i spokoju świąt - życzył premier Mateusz Morawiecki w specjalnym filmiku opublikowanym w mediach społecznościowych. Składanie świątecznych życzeń przez kluczowych polityków to już tradycja.

Specjalne życzenia z okazji świąt Bożego Narodzenia złożyli dziś m.in. Jarosław Kaczyński i Donald Tusk. - Wierzę, że przyszły rok przyniesie pokój, zwycięski pokój dla Ukrainy, zwycięski pokój dla wolności i demokracji, że przyniesie zakończenie kryzysu gospodarczego i wszystkich tych niedogodności, które się z nim wiążą - mówi w nagraniu bożonarodzeniowym prezes PiS Jarosław Kaczyński. Prezes PiS tak zakończył swoje bożonarodzeniowe wystąpienie: - Chciałem jeszcze raz życzyć wszystkiego dobrego państwu, państwa rodzinom, dzieciom, całej naszej wspólnocie narodowej i wszystkim narodom, które wybrały demokrację, w tym narodowi ukraińskiemu. Jeszcze raz - wszystkiego, wszystkiego najlepszego - kończy swoje życzenia Jarosław Kaczyński.

- Pamiętajmy, że światło zawsze wygrywa z mrokiem. Ciepłych i rodzinnych Świąt! - powiedział natomiast w swoim nagraniu Donald Tusk.

