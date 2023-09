Premier Morawiecki odpowiedział na list Antosia! Niebywała propozycja

Wielkim marzeniem małego Antka jest zostać w przyszłości politykiem. Chłopiec w liście do premiera opisał swoje życie i marzenia. Ale to nie wszystko, bo poprosił o spotkanie z Mateuszem Morawieckim. Przy okazji wspomniał, że nosi takie same oprawki okularów jak szef rządu. „Panie premierze, bardzo chciałbym Pana poznać. Jest pan moim idolem. Moim wielkim marzeniem jest zostać politykiem” – zaznaczył w liście do szefa rządu dziewięcioletni Antoś, który mieszka z dwójką młodszych braci i rodzicami w 12-tysięcznym miasteczku między Rzeszowem a Dębicą. Chłopiec zaznaczył, że Mateusza Morawieckiego podziwia jako polityka. Fascynacja premierem ujawniła się w chwili, kiedy okazało się, że Antkowi są potrzebne okulary. Od razu zaznaczył, że chce mieć takie oprawki jak szef rządu. I ma niemal identyczne! Tymczasem na list Antosia, który publikowaliśmy we wczorajszym „SE”, zareagował sam premier! I pewne jest, że już wkrótce może dojść do upragnionego przez chłopca spotkania z Mateuszem Morawieckim! „Z ogromną radością przeczytałem Twoje słowa skierowane do mnie. Na pewno zrealizujesz swoje marzenia! Z przyjemnością spotkam się z Tobą – zapraszam Cię z Rodzicami i Braćmi do Kancelarii Premiera. A w nowych oprawkach wyglądasz znakomicie! Przesyłam serdeczności dla Ciebie i całej Twojej Rodziny. Do zobaczenia! - napisał premier Mateusz Morawiecki w liście do Antosia.

