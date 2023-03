Premier Morawiecki chce, żeby Polska wspólnie z Rumunią walczyła o środki z UE

Polsko-rumuńskie konsultacje

Premier polskiego rządu odwiedził wczoraj Bukareszt, gdzie odbyły się polsko-rumuńskie konsultacje międzyrządowe. Pierwszym punktem wizyty była ceremonii otwarcia Rumuńsko-Polskiego Forum Biznesowego. Nie bez znaczenia jest fakt, że do zbliżenia między Polską i Rumunią dochodzi podczas rosyjskiej inwazji w Ukrainie. - Konsultacje polsko-ukraińskie są sygnałem naszej bliskości i spójnych polityk – oznajmił szef rządu przypominając o wspólnym wejściu Polski i Rumunii do NATO. Premier Morawiecki wskazał na szeroki zakres współpracy polsko-rumuńskiej wymieniając m.in. Trójmorze, Międzymorze, projekt "Kolej do portu" łączący Morze Czarne z Morzem Bałtyckim, oraz trasę Via Carpatia.

Przemówieniu polskiego premiera przysłuchiwał się jego rumuński odpowiednik i gospodarz spotkania - premier Rumunii Nicolae Ionel Ciucă (56 l.).

Wspólny front przeciwko Brukseli

Wiele miejsca w dyskusji poświęcono współpracy w UE. Szef polskiego rządu wskazał, że choć "swoboda przepływu osób, kapitału i towarów wobec Polski jest stosowana w pełni" to "swoboda świadczenia usług niestety jest obarczona wieloma ograniczeniami, a to właśnie w usługach Polska, Rumunia, Czechy, Słowacja, Węgry, Litwa mają przewagi konkurencyjne". - My chcemy te przewagi konkurencyjne wobec zachodniej Europy realizować, jednocześnie przecież podnosząc konkurencyjność całej Unii Europejskiej - podkreślił Morawiecki.

- Identyfikujemy nasze interesy i razem potrafimy lepiej walczyć o środki i o lepsze regulacje, o fundusze, o pieniądze - podsumował.

