Premier Mateusz Morawiecki w specjalnym liście do seniorów: Dopóki rządzi PiS, emeryci mogą być spokojni o swoją przyszłość

Szanowni Państwo, Drodzy Seniorzy!

14. emerytura jest już na stałe! Rząd Prawa i Sprawiedliwości po raz kolejny dotrzymał słowa. Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę, która gwarantuje wypłatę 14. emerytury co roku. Już niebawem pieniądze trafią do Państwa rąk.

Polityka wspierania seniorów to filar programu Prawa i Sprawiedliwości. Rząd Platformy Obywatelskiej traktował emerytów i rencistów jak piąte koło u wozu. Emerytury były niskie, a kwoty waloryzacji doprowadzały do rozpaczy. A do tego jeszcze wiek emerytalny został podwyższony aż do 67 lat.

Prawo i Sprawiedliwość od samego początku swoich rządów zawalczyło o poprawę sytuacji finansowej osób starszych. Przywróciliśmy wiek emerytalny do poprzedniego poziomu. Dzięki naszym działaniom średnia emerytura w pierwszym kwartale 2023 roku wyniosła niemal 3500 zł brutto. To ponad 50 procent więcej niż na początku naszych rządów. Wprowadziliśmy 13. emeryturę, a teraz – na stałe – dochodzi również 14. emerytura. Po uwzględnieniu tych dodatków, a także obniżki podatków, średnia emerytura na rękę jest wyższa o niemal 70 procent w stosunku do 2015 roku. Wprowadziliśmy także darmowe leki dla osób powyżej 75 roku życia. Teraz kolejne darmowe leki trafią również do wszystkich powyżej 65. roku życia.

Konsekwencja, solidarność, wiarygodność – tak działa nasz rząd. A siłę do tego działania czerpiemy od Was, od wspaniałego pokolenia, które pracowało na budowę polskiego dobrobytu przez ostatnich kilkadziesiąt lat. Szacunek dla starszych jest miarą siły państwa. Jeśli państwo odwraca się od seniorów, to znaczy, że nie będzie potrafiło zadbać również o przyszłe pokolenia. Ale ten szacunek nie może wyrażać się tylko w słowach, ale w konkretnych działaniach. Państwa za czasów PO nie było stać na wspieranie osób starszych. Mafie VAT-owskie wypłacały sobie pieniądze z budżetu jak z bankomatu. A emeryci i renciści musieli zastanawiać się czy wydać na chleb czy na leki. Ukróciliśmy ten złodziejski proceder. Dochody budżetowe są 100 procent wyższe niż w 2014 roku. A dług publiczny, nawet mimo wielkich wydatków w trakcie pandemii, maleje w relacji do PKB. Dobrze zarządzane finanse publiczne to więcej pieniędzy w kieszeni obywateli – więcej pieniędzy dla emerytów, ale również dla Państwa dzieci i wnuków.

Ostatnie lata były wyjątkowo trudne. Pandemia, wojna, kryzys, inflacja – wiemy jak wielkie to były wyzwania dla polskich rodzin, dlatego staramy się zapewnić niezbędne w takich okolicznościach wsparcie. Dopóki rządzi Prawo i Sprawiedliwość, emeryci i renciści mogą być spokojni o swoją przyszłość.

Mateusz Morawiecki