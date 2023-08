Premier Mateusz Morawiecki: nie ma Polski A i Polski B - Polska jest jedna

W opublikowanym w piątek w "Polsce" wywiadzie szef rządu Mateusz Morawiecki był pytany o kształt gospodarczy naszego kraju. - Ostatnie 34 lata to dla polskiej gospodarki rzeczywiście czas pełen wyzwań. To przede wszystkim czas gospodarczej, a także i politycznej odbudowy państwa po zniszczeniach, jakich dokonał w Polsce komunizm. To trzy dekady, w których rzeczywiście przechodziliśmy gospodarcze wzloty i upadki. Dzisiaj z większości problemów, które trapiły Polskę jeszcze za czasów naszych poprzedników, udało nam się gospodarkę podźwignąć, odbudować i nadać jej nowoczesny kształt na miarę wyzwań gospodarczych I połowy XXI w. Mam na myśli przede wszystkim naszą skuteczną walkę z bezrobociem oraz niskimi płacami - powiedział.

Według premiera Morawieckiego, bieda i bezrobocie były systemowymi patologiami III RP, które zmuszały setki tysięcy ludzi do wyjazdu z Polski na wymuszoną ekonomicznie emigrację. - Te demony to już dziś na szczęście przeszłość. Jest na pewno jeszcze bardzo wiele problemów do rozwiązania, ale stawiamy przede wszystkim na to, żeby te problemy rozpoznawać i, wspólnie z obywatelami naszego państwa, rozwiązywać. Dzisiaj możemy potwierdzić, że spada polski dług publiczny w relacji do PKB. Są pieniądze na politykę społeczną, na obniżanie podatków, ale jednocześnie też na politykę rozwoju. Naprawione finanse publiczne zwiększyły przychody do budżetu państwa, a to przekłada się na nowe programy wsparcia i rozwoju dla Polski. Bo, często to podkreślam, nie ma Polski A i Polski B - Polska jest jedna. Nie Polska dla milionerów, tylko Polska dla milionów obywateli. I o jej równomierny rozwój musimy dbać. Zwłaszcza gospodarczy - mówił szef rządu Mateusz Morawiecki.

