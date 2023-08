PILNE! Mateusz Morawiecki spotyka się z prezydentem Litwy. Wszystko przez wagnerowców

Najemnicy z Grupa Wagnera po przerwanym buncie w Rosji zostali wysłani na Białoruś. Nieliczni wagnerowcy zdecydowali się dołączyć do szeregów regularnej armii rosyjskiej, większość jednak przemieściła się do kraju Alaksandra Łukaszenki. Niedawno pojawiły się informacje, zgodnie z którymi najemnicy Jewgienija Prigożyna zbliżyli się do granicy z Polską, a konkretnie w rejon Przesmyku Suwalskiego. - Teraz mówi się o około 5 tys., ale trzeba się liczyć, że może ich być więcej. Niezależnie od tego, jaka dokładnie będzie ta liczba, obecność tej formacji najemniczej na terytorium Białorusi będzie wykorzystana do presji na Ukrainę, Polskę, kraje bałtyckie i – szerzej – państwa NATO – oceniała Polskiej Agencji Prasowej Anna Maria Dyner z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych.

W związku z zaistniałą sytuacją 3 sierpnia dojdzie do spotkania premiera Polski z prezydentem Litwy. - W czwartek odbędę pilne spotkanie z prezydentem Litwy Gitanasem Nausedą na Przesmyku Suwalskim. Współpraca Polski i Litwy jest niezbędna w obliczu zagrożeń i prowokacji - poinformował w środę wieczorem w mediach społecznościowych premier Mateusz Morawiecki. Jak podkreślił, "Polska pozostaje w stanie ciągłego zagrożenia prowokacjami i atakami hybrydowymi ze strony służb Białorusi i Rosji". - Tylko w tym roku zarejestrowano 16 tysięcy prób nielegalnego przekroczenia granicy polsko-białoruskiej. To właśnie po to, by eskalować napięcie na wschodniej flance NATO na Białoruś zostali sprowadzeni najemnicy Grupy Wagnera - tłumaczy na nagraniu polski premier.

- Takich prowokacji będzie więcej i będą one obliczone na tworzenie zamieszania w Polsce i w innych krajach NATO, szczególnie w naszym regionie, dlatego jutro odbędę pilne spotkanie z prezydentem Litwy Gitanasem Nausedą na Przesmyku Suwalskim - dodał.

Apeluje do wszystkich o zdrowy rozsądek i niewpisywanie się w prowokacje Wagnerowców i Łukaszenki. Nie pozwolimy wam destabilizować Polski! Nasz rząd, rząd @pisorgpl na to nie pozwoli! pic.twitter.com/WetueVJGNC— Mateusz Morawiecki (@MorawieckiM) August 2, 2023

Do spotkania dojdzie na Przesmyku Suwalskim, czyli terytorium stanowiącym połączenie terenów państw bałtyckich z Polską. Obszar jest strategicznie kluczowy dla wschodniej flanki NATO.

Mateusz Morawiecki zaznacza, że w sprawie Grupy Wagnera i innych hybrydowych działań Polska pozostaje w stałym kontakcie z sojusznikami w NATO m.in. ze Stanami Zjednoczonymi i Wielką Brytanią.

