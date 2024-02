Premier Donald Tusk z wizytą w Berlinie i Paryżu. Wiemy, po co tam leci

Pierwszą stolicą, którą odwiedzi w poniedziałek (12 lutego) premier Donald Tusk, będzie Paryż. Tusk spotka się w Pałacu Elizejskim z prezydentem Macronem, obaj liderzy wezmą udział w spotkaniu delegacji, a także w rozmowie "w cztery oczy". Po południu Tusk z Paryża poleci do Berlina, gdzie Urzędzie Kanclerskim spotka się z kanclerzem Scholzem; tutaj również w planach jest osobiste spotkanie liderów oraz spotkanie delegacji.

Paryż i Berlin to jedne z pierwszych stolic, jakie odwiedzi Tusk od momentu objęcia urzędu. Do tej pory, od zaprzysiężenia w grudniu ubiegłego roku wziął udział w posiedzeniu Rady Europejskiej w Brukseli, w styczniu natomiast odbył wizytę w Kijowie, gdzie m.in. spotkał się z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim. Tego samego dnia, co Donald Tusk, z wizytą do Paryża uda się szef MSZ Radosław Sikorski, który spotka się z ministrami SZ Francji i Niemiec - Stephane Sejourne i Annaleną Baerbock. Trójka ministrów odbędzie spotkanie w formacie Trójkąta Weimarskiego, zrzeszającego Polskę, Niemcy i Francję. Sikorski wskazywał, że tematami spotkania będzie m.in. wsparcie dla Ukrainy oraz wspólna polityka obronna Unii Europejskiej.

