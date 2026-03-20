Prawie połowa Polaków popiera obowiązkową służbę wojskową! Wyniki sondażu mogą cię zaskoczyć!

Weronika Fakhriddinova
2026-03-20 10:09

Czy obowiązkowy pobór do wojska powinien wrócić do Polski? Ten temat regularnie rozpala dyskusje, a emocje sięgają zenitu. Najnowsze badanie opinii publicznej dla „Super Expressu” rzuca nowe światło na tę kwestię. Okazuje się, że choć społeczeństwo jest podzielone, jedna strona wyraźnie zyskuje przewagę.

  • W obliczu zmieniającej się sytuacji geopolitycznej, temat obowiązkowej służby wojskowej ponownie budzi szerokie zainteresowanie w Polsce.
  • Najnowszy sondaż ujawnia, że blisko połowa Polaków (48%) popiera przywrócenie poboru do wojska.
  • Mimo znaczącego poparcia, 39% ankietowanych jest przeciwnych, co świadczy o głębokim podziale społecznym w tej kwestii.
  • Czy obowiązkowa służba wojskowa to klucz do bezpieczeństwa, czy przestarzała koncepcja? Sprawdź, dlaczego Polacy są podzieleni.

Polacy chcą powrotu poboru? Wyniki zaskakują

W obliczu zmieniającej się sytuacji geopolitycznej i rosnącej troski o bezpieczeństwo, temat obowiązkowej służby wojskowej powraca jak bumerang. Najnowszy sondaż dla „Super Expressu”, przeprowadzony na grupie 1013 dorosłych Polaków w dniach 10–11 marca, pokazuje, że blisko połowa Polaków popiera przywrócenie poboru. Dokładnie 48% badanych wyraża poparcie dla tego rozwiązania.

Zwolennicy tej koncepcji stanowią 18% tych, którzy odpowiedzieli „zdecydowanie tak” oraz 30% tych, którzy wskazali „raczej tak”. Łącznie daje to solidne 48% poparcia dla powrotu obowiązkowej służby wojskowej.

Co z przeciwnikami obowiązkowej służby?

Mimo silnego poparcia, grupa przeciwników poboru również jest znacząca. 39% ankietowanych jest przeciwko takiemu rozwiązaniu, z czego 20% to osoby, które odpowiedziały „raczej nie”, a 19% „zdecydowanie nie”. 13% badanych nie miało zdania na ten temat, co pokazuje, że część społeczeństwa wciąż waha się w tej kwestii.

Jeśli jednak weźmiemy pod uwagę tylko tych, którzy mają wyrobione zdanie, przewaga zwolenników poboru staje się jeszcze wyraźniejsza. Wśród osób zdecydowanych, 55% opowiada się za powrotem obowiązkowej służby wojskowej, podczas gdy 45% jest temu przeciwnych. To jasno pokazuje, że dyskusja nie jest zbalansowana, a sentyment społeczny skłania się ku jednemu kierunkowi.

Dlaczego Polacy są podzieleni w sprawie poboru?

Debata o poborze do wojska to nie tylko kwestia bezpieczeństwa, ale także głębokich przekonań na temat roli armii i obywatelskiego obowiązku. Część społeczeństwa postrzega obowiązkową służbę jako klucz do wzmocnienia obronności kraju i zwiększenia liczby przeszkolonych obywateli, gotowych stanąć w obronie ojczyzny. W ich oczach, to inwestycja w przyszłość i bezpieczeństwo narodowe.

Przeciwnicy argumentują, że nowoczesna armia powinna opierać się na profesjonalizmie i dobrowolności. Podkreślają, że współczesne konflikty wymagają wysoko wyspecjalizowanych żołnierzy, a nie masowego poboru. Wskazują również na koszty i potencjalne problemy związane z reintegracją poborowych do życia cywilnego. Niezależnie od argumentów, jedno jest pewne: temat poboru do wojska pozostanie w centrum uwagi, dzieląc i jednocześnie angażując Polaków w ważną dyskusję o przyszłości kraju.

Czy uważasz, że zasadnicza służba wojskowa powinna powrócić?
POBÓR DO WOJSKA
SONDAŻ SE
SŁUŻBA WOJSKOWA