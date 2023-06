Sławomir Mentzen: Prawdziwa trzecia droga to my! Mocne słowa w "Wieczornym Expressie" Kamila Szewczyka

- Jeszcze niedawno szliście niemal łeb w łeb Konfederacją i Polska2050. Zgodnie z sondażami przeprowadzonymi dla Super Expressu przez Instytut Badań Pollster teraz jesteście na trzecim miejscu. Walczycie o ten sam elektorat antysystemowy? – dopytywał w czwartkowy wieczór Kamil Szewczyk swojego gościa programu Sławomira Mentzena.

Mentzen: "Hołownia nie czuje nastroju swojego elektoratu"

- Nasi wyborcy to są wspaniali ludzie, którzy chcą brać życie we własne ręce. Nie chcą, by politycy ingerowali w to, jak oni żyją: ile zarabiają pieniędzy, jak prowadzą swoją firmę. To są ludzie, którzy chcą wysłać i PiS, i Platformę na śmietnik historii, a Tuska i Kaczyńskiego na emeryturę – nie gryzie się w język Sławomir Mentzen. I przyznaje, że Szymon Hołownia ma w tym temacie podobny elektorat – ludzi, którzy nie lubią PiS-u ani Platformy, tylko - jak twierdzi Mentzen - sam Hołownia nie umie wyczuć i wykorzystać tych nastrojów. A Konfederacja zyskuje w sondażąch, bo lepiej ludzi przekonuje - dodaje.

- My deklarujemy, że nie chcemy koalicji ani z PiS-em, ani z Platformą, a Hołownia deklaruje, że jest w stanie stworzyć koalicję i z jednymi, i z drugimi, jak będzie taka potrzeba. To po co głosować na kogoś, kto dalej będzie gwarantem tego, że nadal będzie rządził PiS lub Platforma? – pyta retorycznie Sławomir Mentzen.

Współprzewodniczący #Konfederacji @SlawomirMentzen w @se_pl wymienia absurdalne rzeczy, na które rząd wydał nasze pieniądze. ⬇️➡️ Gipsowe jajo za 250 tys. złotych w Warszawie ➡️ Toaleta w Białymstoku za 500 tys. złotych➡️ Lapidarium za 1 tys. złotych/szt.➡️ Igrzyska… pic.twitter.com/Tq1KyV5bQE— Konfederacja (@KONFEDERACJA_) June 22, 2023