Najnowszy sondaż partyjny. Fatalne wieści dla PiS i Konfederacji

Prawo i Sprawiedliwość jest zdecydowanym faworytem do wygrania jesiennych wyborów, ale wszystko wskazuje na to, że osiągnie zbyt małe poparcie, by samodzielnie rządzić. To oczywiście powoduje, że partia Jarosława Kaczyńskiego będzie miała dwie możliwości: rząd mniejszościowy albo zawarcie koalicji. Ta pierwsza opcja oznacza bardzo niestabilne rządy, ta druga wymagać będzie konieczność "dogadania" się. Z kim? Naturalnym kandydatem do współpracy z partią Jarosława Kaczyńskiego wydaje się być Konfederacja. Sęk jednak w tym, że taki ewentualny rząd nie jest zbyt dobrze oceniany przez Polaków. Aż 43,3 procent Polaków uważa, że koalicja PiS - Konfederacja zdecydowanie nie byłaby dobra dla Polski. Z kolei zaledwie 5,4 procent wyborców uważa, że takie rządy byłyby "zdecydowanie" dobre dla Polski.

Przypomnijmy, że partia Jarosława Kaczyńskiego w ostatni weekend czerwca organizuje kolejny kongres, gdzie mają zostać zaprezentowane kolejne obietnice wyborcze. Według nieoficjalnych informacji, Prawo i Sprawiedliwość ogłosi swoje pomysły w Łodzi.

- Sondaż United Surveys dla Wirtualnej Polski został przeprowadzony w dniach 9-11 czerwca 2023 roku metodą CAWI & CATI 50/50 na reprezentatywnej grupie tysiąca Polaków - czytamy na stronie WP.

