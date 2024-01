Pracownicy Palikota nie wytrzymali nerwowo. Wściekły tłum pod browarem! „Janusz, oddaj pieniądze…”

Nie od dziś wiadomo, że były polityk Janusz Palikot to prawdziwy polski „baron” alkoholowy. Niegdyś przewodniczył „Twojemu Ruchowi”, ale na co dzień spełnia się w zupełnie innej roli. Podobnie jak inny znany polityk, Marek Jakubiak, Palikot od lat zajmuje się z powodzeniem produkcją i dystrybucją różnego rodzaju napojów alkoholowych. Do niego m. in. należy browar Tenczynek pod Krakowem, legendarny i stary zakład piwowarski, założony jeszcze w XVI wieku. I można by pomyśleć, że stare czasy już dawno minęły, ale nic podobnego!

Kilkadziesiąt osób zebrało się dziś w podkrakowskim Tenczynku przed budynkiem browaru Janusza Palikota, żeby dochodzić swoich praw. – Zostaliśmy oszukani. Domagamy się wypłaty naszych pensji! – nie milkną okrzyki.

Jak się okazuje, problemy finansowe firm Janusza Palikota dotknęły szczególnie jego pracowników. A wszystko zaczęło w ubiegłym roku, kiedy wielkie konsorcjum „Manufaktura Piwa, Wódki i Win” kierowane przez byłego polityka, zaczęło mieć problemy z wypłatą wynagrodzeń i różnych zobowiązań. I to aż w siedmiu spółkach! Ludzie, którzy pozostali bez pensji stracili cierpliwość i wyszli w końcu na ulicę.

Ile kosztuje polskie piwo w Niemczech? Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

– Byliśmy po prostu oszukiwani. Nikt z nas nie otrzymał wynagrodzenia. A Manufaktura ciągle nie została postawiona w stan upadłości, więc nie możemy liczyć na pomoc z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych – oburzał się przedstawiciel pracowników.

Na miejscu całej akcji pojawili się posłowie partii Razem Daria Gosek-Popiołek oraz Adrian Zandberg, którzy stanęli w obronie poszkodowanych. – Złośliwe unikanie wypłaty to po prostu kradzież. Jeśli do tego doszło, to pan Palikot powinien ponieść dotkliwe konsekwencje – komentowała słowa pracowników browaru posłanka Daria Gosek-Popiołek.

– To kolejna taka historia, kiedy pracownicy na własnej skórze przekonują się, dlaczego warto mieć umowę o pracę, a nie jakieś dziwne wynalazki. Kiedy pracownik wykonuje obowiązki w określonym miejscu i czasie, pod nadzorem, to należy się umowa o pracę, a wraz z nią – lepsza ochrona pensji – mówił Adrian Zandberg.

Posłowie poinformowali, że otrzymują wiele zgłoszeń z całego kraju zarówno od pracowników spółek, jak i drobnych inwestorów Janusza Palikota, którzy uważają, że zostali przez niego oszukani. Parlamentarzyści partii Razem przekazali, że zwrócą się w tej sprawie do Prokuratora Generalnego Adama Bodnara, żeby objął nadzorem postępowania karne, które toczą się w sprawie spółek z tej grupy.

Próbowaliśmy się z skontaktować z Januszem Palikotem, ale nie odbiera telefonu.