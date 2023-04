i Autor: Pixabay

BCC reaguje na doniesienia „SE”

Pracodawcy nie godzą na europejską płacę minimalną! „Napędzi inflację”

Po publikacji „Super Expressu” o zamiarze wdrożenia przez rząd dyrektywy o unijnej płacy minimalnej, głos zabrali zaniepokojeni tym faktem przedsiębiorcy. Eksperci Business Centre Club szacują, że po wprowadzeniu sugerowanych zasad obliczania najmniejszej płacy, wzrośnie ona z 3600 zł do 4130 zł brutto, co będzie – po pierwsze – nie do udźwignięcia przez mniejsze firmy, a po drugie - jeszcze mocniej napędzi inflację.