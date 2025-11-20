Powrót Siwca do Sejmu. Poseł Lewicy: Czarzasty stawia na ludzi, którym ufa

Jacek Prusinowski
Jacek Prusinowski
tw
2025-11-20 11:09

W rozmowie z Radiem Plus poseł Nowej Lewicy Dariusz Wieczorek komentuje pierwsze decyzje marszałka Włodzimierza Czarzastego, tłumaczy powrót Marka Siwca do Kancelarii Sejmu i ocenia napięcia między rządem a Pałacem Prezydenckim. Mówi też o bezpieczeństwie państwa, nowych zasadach ogłoszonych przez Donalda Tuska oraz o roli Unii Europejskiej w obliczu rosyjskich zagrożeń.

Włodzimierz Czarzasty

i

Autor: Super Express Włodzimierz Czarzasty, nowy Marszałek Sejmu, ubrany w niebieską marynarkę, białą koszulę i czerwony krawat, siedzi za stołem prezydialnym. Przed nim szklana karafka i dzwonek, w tle zielone fotele. O jego majątku przeczytasz na Super Biznes.
  • Wieczorek broni decyzji Czarzastego o powołaniu Marka Siwca, wskazując na zaufanie i wieloletnią współpracę.
  • Zakaz alkoholu w Sejmie ocenia jako konsekwencję zachowań części posłów.
  • Apeluje o lepszą współpracę rządu z prezydentem w kwestiach bezpieczeństwa i służb.
  • Podkreśla, że UE realnie wzmacnia bezpieczeństwo Polski, szczególnie w obszarach cyberbezpieczeństwa i wywiadu.

Siwiec wraca do Sejmu. „Czarzasty stawia na zaufanie”

Radio Plus: – Włodzimierz Czarzasty na stanowisku marszałka Sejmu to największy sukces Lewicy od dwóch dekad?

Dariusz Wieczorek: – Nie mówiłbym tutaj o sukcesach, bo to jest zmiana, która była określona już w umowie koalicyjnej i dwa lata temu było wiadomo, że ta rotacja nastąpi. Zdajemy sobie natomiast sprawę z wielkiej odpowiedzialności i wiemy, co czeka pana marszałka. Zarządzanie tak podzielonym Sejmem nie jest bowiem łatwą sprawą.

– Szefem Kancelarii Sejmu będzie natomiast Marek Siwiec. Zaskakujący wybór?

– Szczerze mówiąc, nie. Kogo bowiem pan marszałek ma brać na swoich najbliższych współpracowników? Bierze osoby, które zna od lat i do których ma zaufanie. Ja te wybory jego szanuję.

Zakaz alkoholu w Sejmie: reakcja na ekscesy posłów

– Przejdźmy do pierwszych decyzji marszałka Czarzastego. To między innymi zakaz sprzedaży alkoholu we wszystkich sejmowych budynkach. Rozmawialiśmy jakiś miesiąc temu i pytałem pana o takie pomysły. Mówił pan wtedy, że to byłoby szaleństwo.

– Znaczy wtedy było to rozważane i oczywiście też musimy sobie jasno powiedzieć, że to przez zachowanie niektórych posłów doszło w ogóle do tego typu dyskusji. Sami sobie więc naważyliśmy tego piwa.

– Brak alkoholu w Sejmie będzie oznaczał brak ekscesów, które widzieliśmy w wykonaniu niektórych posłów. Może dobrze.

– Oby tak było. Natomiast ja mówiłem o szaleństwie, bo chodziło mi o alkohol w restauracji hotelowej, a nie w Sejmie. Jak w każdym hotelu w Polsce można było sobie wypić lampkę wina. Oczywiście, nic się nie stanie teraz po decyzji pana marszałka. Niemniej cała ta dyskusja sprawiała, że Polki i Polacy mogli odnieść wrażenie, że w tym Sejmie to oni na każdym roku mogą sobie alkohol kupić. Tak nie jest.

Wieczorek o bezpieczeństwie: „Rosja boi się Unii Europejskiej”

– Donald Tusk ogłosił pięć zasad, które mają sprawić, że Polska będzie bezpieczniejszym krajem. Jest tam mowa między innymi o tym, żeby nie atakować polskich służb, polskiego wojska, żeby nie powtarzać tez rosyjskiej propagandy. Szef rządu mówi też o tym, żeby nie było wetowania ustaw. Nie jest to kuriozalne?

– W tym kontekście sprawy dotyczące kwestii bezpieczeństwa powinny podlegać raczej uzgodnieniom również z panem prezydentem. Są przecież gremia, gdzie te wszystkie podmioty mogą się spotykać i o tym rozmawiać. To choćby Rada Bezpieczeństwa Narodowego czy sejmowa komisja do spraw służb specjalnych. Myślę, że współpraca powinna się zdecydowanie poprawić.

– Wszyscy słuchaliśmy szefa MSZ Radosława Sikorskiego, który ostro atakował Karola Nawrockiego. Strona rządowa faktycznie idzie w stronę współpracy z ośrodkiem prezydenckim?

– Każda akcja wywołuje reakcję. W związku z czym proszę się też nie dziwić, że być może w pewnym momencie pan minister Sikorski chciał wyraźnie odpowiedzieć na te sugestie, które po prawej stronie się pojawiają, że wszystkiemu winna jest Unia Europejska.

– Ale można też chyba powiedzieć, że UE jest czemuś winna? Czy będzie zakaz mówienia źle o Unii?

– Na pewno nie. Wiadomo, że Unia Europejska jest niedoskonałym tworem. Natomiast poza dyskusją – i to wybrzmiało w przemówieniu ministra Sikorskiego – jest to, że dzięki tej Unii Europejskiej możemy dzisiaj spokojnie rozmawiać właśnie o takich sprawach. Możemy spokojnie chodzić po ulicach. Nie ma w Polsce wojny, bo jesteśmy w NATO, jesteśmy w Unii Europejskiej.

– Ale Unia nie jest przecież w żaden sposób sojuszem obronnym.

– Myślę, że już w tej chwili jest. Kwestie dotyczące cyberbezpieczeństwa, wymiany informacji wywiadowczych, pomocy w kwestii ochrony antydronowej – to wszystko robią kraje wewnątrz Unii Europejskiej. Jedno jest pewne i o tym mówił pan minister Sikorski: Rosja boi się Unii Europejskiej, bo wie, że ta Unia Europejska jest dziesięciokrotnie potężniejsza niż ta Rosja. Dlatego zrobi wszystko, żeby Unię Europejską zniszczyć. I też ten wyraźny przekaz, który poszedł od pana ministra Sikorskiego: przestańcie powielać kłamstwa, że to Ukraińcy wysadzają polskie tory. Bo po to Rosja kupuje tych ludzi, żeby mieli paszporty ukraińskie, żeby mogła propagandowo mówić: „Zobaczcie, Ukraińcy w Polsce prowadzą wojnę”.

Rozmawiał Jacek Prusinowski

Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

MAREK SIWIEC
DARIUSZ WIECZOREK
WŁODZIMIERZ CZARZASTY