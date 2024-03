Powrót obowiązkowej służby wojskowej? Kosiniak-Kamysz: Można ją odwiesić w każdej chwili

Ziobro wyznaje, co spotkało go w szpitalu. Przerażające fakty

Rosyjska napaść na Ukrainę sprawiła, że europejskie państwa zaczęły się zbroić. Szczególnie Polska radykalnie zwiększyła wydatki na ten cel w 2023 roku, przeznaczając obecnie ok. 4 proc. PKB. Władysław Kosiniak-Kamysz, szef Ministerstwa Obrony Narodowej w TVN24 przekonywał, że zainteresowanie wojskiem w Polsce jest na tyle duże, iż nie jest wykluczona nowelizacja budżetu w celu "poszerzenia możliwości" w zakresie liczebności armii. Wicepremier przedstawił też inne pomysły na zwiększenie możliwości obronnych polskiej armii.

Powrót obowiązkowej służby wojskowej?

Czy są zatem plany przywrócenia w Polsce obowiązkowej zasadniczej służby wojskowej. - Zasadnicza służba wojskowa jest w Polsce zawieszona, nie jest zlikwidowana, więc w każdej chwili można, jeżeli zajdzie taka potrzeba, odwiesić. Wydajemy nawet rozporządzenia dzisiaj na ten temat, żeby być przygotowanym na każdą sytuację - przyznał. Zaznaczył jednak, że "nie ma żadnego planu odwieszania zasadniczej służby wojskowej obowiązkowej, bo jest dobrowolna zasadnicza służba wojskowa, która się cieszy ogromnym powodzeniem". - Ponad pięć tysięcy żołnierzy do połowy marca wstąpiło do dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej, to jest absolutny rekord - przekazał. Dodał, że "jest też coś takiego jak aktywna rezerwa - 28 dni przeszkolenia, złożenie przysięgi". - To nie jest odbycie zasadniczej służby, bo ona trwa dużo dłużej - zaznaczył.

Kursy dla kończących liceum

- Planujemy też dla absolwentów szkół średnich takie kursy, przeszkolenia, przygotowania do czasów zagrożenia. Po czwartej, piątej klasie szkoły ponadpodstawowej, wtedy są długie wakacje i chcemy stworzyć z szefem Sztabu Generalnego możliwość miesięcznego, dwumiesięcznego przeszkolenia, jeżeli ktoś chciałby mieć umiejętności być gotowym - zdradził.

Sprecyzował, że byłoby to nieobowiązkowe. - Ale wydaje mi się, że zainteresowanie, patrząc, ile osób chce wstąpić do wojska, to wydaje mi się, że zainteresowanie tym będzie ogromne. To by było też oczywiście za pewnym wynagrodzeniem za ten czas służby - dodał.

