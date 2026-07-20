Powrót obowiązkowej służby wojskowej. Co na to Polacy?

Większość Polaków zdecydowanie popiera wprowadzenie obowiązkowych szkoleń wojskowych dla kobiet i mężczyzn.

Ponad połowa ankietowanych sprzeciwia się przywróceniu obowiązkowego poboru do wojska.

Zarówno poparcie dla szkoleń, jak i sprzeciw wobec poboru, wykazują zróżnicowanie w zależności od grup demograficznych, preferencji politycznych i światopoglądowych.

Zdecydowana większość Polaków, bo blisko 77 proc., opowiada się za wprowadzeniem obowiązkowych szkoleń wojskowych, które objęłyby zarówno kobiety, jak i mężczyzn. Dokładnie 76,6 proc. ankietowanych wyraziło poparcie dla tej koncepcji, podczas gdy 17,6 proc. było przeciwnego zdania. Pozostałe 5,8 proc. badanych nie miało wyrobionego stanowiska w tej sprawie.

Analiza szczegółowych danych wskazuje, że inicjatywa ta cieszy się szczególnie wysokim uznaniem wśród wyborców koalicji rządzącej, gdzie poziom poparcia osiąga 85 proc. Ponadto, znaczące poparcie odnotowano wśród mężczyzn (87 proc.), osób w wieku około 40 lat (84 proc.) oraz mieszkańców mniejszych miast (86 proc.). W kontekście wykształcenia, zwolennicy obowiązkowych szkoleń wojskowych stanowią 83 proc. wśród osób z wykształceniem średnim. Podobny poziom akceptacji (83 proc.) obserwuje się również wśród respondentów deklarujących poglądy lewicowe.

Przywrócenie obowiązkowej służby wojskowej

W przeciwieństwie do powszechnego entuzjazmu dla szkoleń wojskowych, kwestia przywrócenia obowiązkowej zasadniczej służby wojskowej budzi znacznie większe kontrowersje i nie znajduje szerokiej akceptacji społecznej. Zgodnie z badaniem IBRiS, ponad połowa ankietowanych (51,1 proc.) sprzeciwia się ponownemu wprowadzeniu poboru. Za jego przywróceniem opowiada się 37,7 proc. respondentów, a 11,2 proc. nie ma w tej sprawie sprecyzowanego zdania.

Sceptycyzm wobec poboru jest widoczny w różnych grupach społecznych. Przeciwnicy tego rozwiązania stanowią niemal równe proporcje wśród zwolenników obozu rządzącego (49 proc.) i opozycji (50 proc.). Jeszcze większy sprzeciw (56 proc.) odnotowano wśród osób, które nie biorą udziału w wyborach. Szczególnie niechętne wobec poboru są kobiety (54 proc.), osoby w wieku 30 lat (65 proc.), mieszkańcy dużych miast (59 proc.) oraz małych miejscowości (58 proc.). Podobne tendencje zaobserwowano wśród osób z wyższym wykształceniem, o poglądach centrowych (59 proc.) oraz tych, którzy czerpią informacje o sytuacji międzynarodowej głównie z mediów społecznościowych (57 proc.).

Kto popiera obowiązkowy pobór?

Mimo ogólnego sprzeciwu, istnieją grupy, które wyrażają poparcie dla przywrócenia zasadniczej służby wojskowej. Najliczniejszą grupę zwolenników stanowią wyborcy opozycji (m.in. PiS, Konfederacja, KKP, Razem), wśród których poparcie wynosi 45 proc. Dodatkowo, pomysł ten znajduje akceptację głównie wśród osób powyżej 60. roku życia (50 proc.), mieszkańców wsi (41 proc.) oraz ankietowanych z wykształceniem podstawowym lub zawodowym (60 proc.). Wśród mediów, odbiorcy TV Republika oraz czytelnicy tradycyjnej prasy wykazują wysoki poziom poparcia (po 61 proc.). Co ciekawe, zwolennicy poboru deklarują niemal równomiernie poglądy lewicowe (41 proc.) i prawicowe (40 proc.).

Sonda Czy obowiązkowa służba wojskowa powinna zostać przywrócona? Tak Nie Nie mam zdania

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