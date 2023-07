Powinniśmy ponieść wysokie koszty unowocześnienia armii? Odpowiedź Polaków jest jednoznaczna

O co chodzi?

Opozycja kłóci się o Senat! To wszystko przez Tuska?! PO komentuje

Jarosław Kaczyński zapowiada podniesienie 800 plus: W przyszłości ta suma będzie podwyższona

Samoloty, czołgi i armaty

Samoloty FA-50GF Fighting Eagle (Walczący Orzeł) doleciały do Warszawy w modułach, czekają na zmontowanie. Zobaczymy je 15 sierpnia, gdy przelecą nas stolicą w ramach defilady z okazji z okazji święta Wojska Polskiego. Koreański Korea Aerospace Industries dostarczy nam w tym roku jeszcze 12 takich samolotów do szkolenia pilotów, a następnie kupimy jeszcze 36 tych maszyn.

ABW zatrzymała kolejnego szpiega z siatki pracującej na rzecz Rosji

i Autor: GRAFIKA SE Jerzy Kaczmarczyk

Chcemy mieć nowoczesną armię

Na dostarczenie czeka ponadto jeszcze 35 zamówionych przez Ministerstwo Obrony Narodowej supernowoczesnych amerykańskich myśliwców F35. Pod koniec czerwca do Polski przypłynęło z kolei 14 czołgów Abrams. MON zamówiło poza nimi 250 nowych Abramsów. A także m.in. 506 amerykańskich wyrzutni rakiet HIMARS oraz 288 koreańskich wyrzutni K239 Chunmoo. Te i inne inwestycje pochłoną setki miliardów dolarów. Czy Polska powinna kupować nowoczesny sprzęt wojskowy? - Aż 85 proc. Polaków nie ma co do tego wątpliwości – wynika z sondażu „Super Expressu”. 6 proc. ankietowanych stwierdziło, że nie należy kupować nowoczesnego sprzętu dla wojska, a 9 proc. stwierdziło, że nie ma zdania na ten temat.

Badanie zostało wykonane w dniach 30 czerwca – 2 lipca na próbie 1042 dorosłych Polaków. ABR