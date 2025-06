Poważne słowa Tuska, a w TV Republika... Szok, co zrobili prowadzący

O sprawie jako pierwszy napisał Goniec. Środa 11 czerwca. Godzina 9 rano. Donald Tusk wchodzi na mównicę sejmową i rozpoczyna swoje exposé. Wśród tematów: polityka zagraniczna, bezpieczeństwo, odpowiedzialność i budowa silnego państwa. Tymczasem w TV Republika, która transmituje wystąpienie, dzieje się coś zupełnie nieoczekiwanego.

Michał Rachoń i Adrian Klarenbach komentują to, co dzieje się na sali plenarnej. I nagle rozbawienie, którego nie są w stanie ukryć.

– Adrian, co ci się stało? – pyta z wyraźnym uśmiechem Rachoń, widząc, że jego kolega przeciera oczy i walczy z emocjami.

– Płaczę ze śmiechu – przyznaje Klarenbach, wciąż próbując dojść do siebie.

„Podobały mi się złote myśli pana premiera”. Klarenbach nie gryzł się w język

Kiedy udało im się już opanować emocje, Klarenbach podzielił się refleksją na temat przemówienia Donalda Tuska.

– Proszę państwa, jest rzecz gorsza. Robiłem notatki, co premier mówił. Podobały mi się złote myśli pana premiera – ironizował, wywołując kolejne uśmiechy w studiu.

Ich zachowanie szybko obiegło media społecznościowe. Widzowie pytali, co dokładnie rozbawiło prowadzących. Jedni mówili o „braku profesjonalizmu”, inni bronili ich jako „jedynych, którzy pokazali prawdziwe emocje wobec tej farsy”.

Premier Tusk: „Niech zagłosują ci, którzy chcą budować lepszą Polskę”

W samym Sejmie atmosfera była znacznie poważniejsza. Donald Tusk podkreślił, że wotum zaufania to decyzja o przyszłości kraju, a nie tylko formalność.

– Każdy, kto jest gotów razem ze mną, razem z rządem, przede wszystkim razem z naszymi wyborcami (…) niech zagłosuje dzisiaj za wotum zaufania dla naszego rządu – mówił premier.

I tak się stało. Po południu Sejm udzielił rządowi Donalda Tuska wotum zaufania – 243 głosy za, 210 przeciw.

Widzowie TV Republika zaskoczeni. „To już nie komentowanie, to kabaret”

Internauci nie pozostawili suchej nitki. „Rachoń i Klarenbach chyba pomylili studio z kabaretem”, pisał jeden z użytkowników X. Inni komentowali: „Taka reakcja mówi więcej niż tysiąc słów. TV Republika już nie udaje, że chodzi o analizę – tu chodzi o show”.

Niektórzy zwracali uwagę, że śmiech dziennikarzy mógł być celowy – by zdeprecjonować powagę exposé. Inni uznali to po prostu za ludzki odruch w świecie napięć politycznych.

Jedno jest pewne, transmisja TV Republika z exposé Donalda Tuska przejdzie do historii nie przez to, co mówił premier, ale przez to, jak zareagowali prowadzący.

