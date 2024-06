Potężne zaskoczenie! Szymon Hołownia nagle to ogłosił!

Hołownia w sobotę podczas trwającego Zjazdu Krajowego Partii Polska 2050 poinformował, że dotychczasowy pierwszy wiceprzewodniczący partii, europoseł Michał Kobosko złożył rezygnację ze swojej funkcji, ponieważ w tegorocznych wyborach uzyskał on mandat do Parlamentu Europejskiego. Na stanowisku wiceszefa Polski 2050 zastąpi go teraz minister funduszy i polityki regionalnej Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz. – Michał jest człowiekiem, który od samego początku jest symbolem naszej partii, naszego ruchu i nim pozostanie. W tej chwili bierze po prostu inną odpowiedzialność. Ma za zadanie zbudować naszą obecność w Europie, mam nadzieję, że będzie robił to jako nasz pełnomocnik ds. europejskich – powiedział i podziękował politykowi za wykonaną dotychczas prace.

"HOŁOWNIA to nowy MENTZEN light" - Jakub MAJMUREK o sporach w koalicji rządowej

– To dzięki nam, Polsce 2050, udało się w Polsce zmienić władzę. Polska 2050 to zmiana. Dziś, po wyborczym maratonie, my też się zmieniamy. Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz zastępuje Michała Koboskę, który jedzie budować nasze przyczółki w Brukseli, na stanowisku pierwszej wiceprzewodniczącej partii – napisał Hołownia w mediach społecznościowych. Dodał, że Pełczyńska-Nałęcz to współtwórczyni całego ruchu Polska 2050. – Współautorka sukcesu Trzeciej Drogi w wyborach parlamentarnych, ministra, która już uruchomiła dla Polek i Polaków miliardy złotych z KPO. Dwie osoby, które idą ze mną od pierwszego dnia mojej politycznej działalności i bez których nie zmienialibyśmy dziś Polski. Michał, dziękuję! Katarzyna, gratuluję i do przodu – dopingował swoich polityków Szymon Hołownia.

