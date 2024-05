Potajemne nagrania pogrążą Suwerenną Polskę? Eksperci nie mają wątpliwości

"Trzęsą się jak osiki"

Fundusz Sprawiedliwości od lat budzi kontrowersje. Teoretycznie potężne środki, nawet 400 milionów złotych rocznie, miały trafiać do ofiar przestępstw i ich najbliższych. Ówczesna opozycja i media wskazywały na powiązania organizacji finansowanych przez z FS z ziobrystami, wytykano też wydatki na promocję samego funduszu. W 2021 roku Najwyższa Izba Kontroli zarzuciła niegospodarność, niecelowość i brak kontroli wielu wydatków w ramach FS. Sprawa znacząco przyspieszyła, od kiedy Tomasz Mraz zaczął współpracować z prokuraturą, a później publicznie oskarżać swoich byłych współpracowników i przełożonych. - Cała machina, którą Ziobro i jego ludzie zorganizowali służyła wyciąganiu publicznych pieniędzy. Nie dziwię się, ze teraz trzęsą się jak osiki – drwi Borys Budka (46 l.) z PO. Ale Janusz Kowalski (46 l.) odpowiada, że nie ma mowy o strachu. - Został wpuszczony jakiś agent, który od samego początku chciał nagrywać i prowadził tak rozmowy, żeby było to dla niego wygodne. Nie mamy żadnych obaw związanych z tymi nagraniami – mówi poseł Suwerennej Polski. Jednak Piotr Muller (36 l.) pytany przez „SE” czy cała sprawa zaszkodzi PiS, nie zaprzecza. - To oczywiście może wpłynąć na nasze poparcie. Taki jest też cel Romana Giertycha (53 l.), po to to robi, nie tylko z powodu rzekomego głębokiego poczucia sprawiedliwości – twierdzi były rzecznik rządu. A poseł KO stojący na czele specjalnego śledczego zespołu jest pewny swego. - Mamy dowody, których nigdy nie mieliśmy i mamy sprawę, której nie było. Suwerennej Polski już nie ma. 2/3 polityków tej partii będzie miało zarzuty, albo pójdzie do więzienia – przekonywał Roman Giertych w TVP.

Taśmy zaszkodzą PiS już w kampanii

Dr Magdalena Nowak-Paralusz zgadza się z tym, że taśmy i cała afera stawiają PiS i Zjednoczona Prawicę w mocno niekomfortowej sytuacji. - Może nie pogrożą, ale długofalowo zaszkodzą PiS. Mogą też przyczynić się do destabilizacji Suwerennej Polski – mówi politolog. Z kolei dr Bartosz Rydliński twierdzi, że pod znakiem zapytania mogą stanąć relacje Jarosława Kaczyńskiego (75 l.) i Zbigniewa Ziobry. - Jednak w pierwszej kolejności sprawa może zaszkodzić PiS w nadchodzących wyborach do Parlamentu Europejskiego. Zjednoczona Prawica do 9 czerwca będzie w defensywie, gdyż nagrania Tomasza Mraza będą definiować polską politykę przed kolejne tygodnie – twierdzi politolog.

