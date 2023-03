Poszukiwany za zbrodnie Putin wysłał sobowtóra do Mariupolu?

Zbrodniarz jedzie z wizytą

Władimir Putin albo raczej osoba bardzo do niego podobna (rosyjski prezydent ma podobno kilku sobowtórów), spotkał się w sobotę z gubernatorem Sewastopola. Wspólnie wzięli udział w otwarciu lokalnej szkoły. Była to pierwsza wizyta rosyjskiego prezydenta na Krymie od ponad roku. W grudniu 2022 r. Putin był tylko przez chwilę na moście krymskim z okazji jego uroczystego otwarcia. Teraz okazją do niezapowiedzianej wizyty na Krymie była dziewiąta rocznica sfingowanego referendum, w którym 90 proc. mieszkańców półwyspu rzekomo wykazało chęć przyłączenia go do Rosji.

Okupant w Mariupolu

Z kolei w niedzielę Putin, albo ktoś do niego bardzo podobny, przyjechał do Mariupola, miasta zdobytego przez okupantów prawie rok temu, po tygodniach ciężkich walk, w których zginęły tysiące cywilów.

Putin in Crimea is like a serial maniac visiting his victims. pic.twitter.com/hrYbBPGBfu— Maria Avdeeva (@maria_avdv) March 18, 2023