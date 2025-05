Posypały się komentarze po oświadczeniu Karola Nawrockiego! Co sądzą politycy?

Od kilku dni jednym z tematów dominujących debatę publiczną jest sprawa mieszkania Karola Nawrockiego, sposobu, w jaki je nabył i płatności za lokal. Sprawa wzbudza wiele emocji. Ostatecznie kandydat na prezydenta postanowił wygłosić oświadczenie, w którym nie tylko zapewnił o uczciwości swojej umowy z seniorem, ale także poinformował, że kawalerka zostanie przekazana na cele charytatywne. Na reakcje polityków nie trzeba było długo czekać.

Politycy PiS reagują

Wśród polityków PiS przeważają pozytywne opinie na temat decyzji Karola Nawrockiego. Podkreślają, jak dobry uczynek zrobił ich kandydat na prezydenta i doceniają przekazanie mieszkania na cele charytatywne.

- Uratował człowieka od bezdomności, pozwolił mieszkać w swoim mieszkaniu, opłacał rachunki. Teraz przekazał to mieszkanie dla innych potrzebujących. Brawo, Karol Nawrocki. Zło zwyciężaj dobrem! - napisał na Twitterze poseł PiS Jacek Sasin.

- Przekazując mieszkanie na cele charytatywne Karol Nawrocki pokazał, że w przeciwieństwie do baronów mieszkaniowych z PO, dobra materialne nie mają dla niego większego znaczenia. Najważniejsza jest Polska. Szacunek. Do zwycięstwa! - stwierdził był wiceminister cyfryzacji Adam Andruszkiewicz.

- Brawo! Bardzo dobra decyzja o przekazaniu mieszkania na cele charytatywne. Niezależnie od tego, że nie zrobił nic złego - ocenił poseł PiS Michał Wójcik.

- Zło dobrem zwyciężaj! Karol Nawrocki przekazuje kawalerkę na cele charytatywne, jednocześnie zapewniając możliwość jej użytkowania przez Jerzego Ż. do końca życia. Wyobrażacie sobie taki gest ze strony JAKIEGOKOLWIEK polityka z koalicji 13 grudnia? - napisał były minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak.

Koalicja rządząca krytykuje

Zupełnie inaczej oświadczenie Karola Nawrockiego odbierają politycy z koalicji rządzącej, których tłumaczenia prezesa IPN nie przekonują.

- Na jakie cele charytatywne? To jest mieszkanie pana Jerzego, którego oszukaliście. I prokuratura powinna już je zabezpieczać - napisał na Twitterze Roman Giertych.

- Wszystko wskazuje na to, że Karol Nawrocki wszedł w posiadanie tego mieszkania w sposób niezgodny z prawem. To oznacza, że mieszkanie powinno wrócić do zasobu miasta Gdańska. Nawrocki nie może nim dysponować - ocenił minister sportu Sławomir Nitras.

- Nawrocki właściwie przyznał się do wszystkiego. Znamy te metody. Pozbyć się dowodów i fantów. A Pan Jerzy zostaje bez mieszkania. Człowiek, któremu miał pomóc nadal zostaje w Domu Pomocy Społecznej na koszt miasta. Ta sprawa przypomina słynne oddanie nagród, które przyznała Beata Szydlo. Od wielu lat Pan Jerzy korzysta z pomocy Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie. Wszystkie pytania pozostają w mocy - ocenił wiceminister obrony narodowej Cezary Tomczyk.

- Z oddaniem mieszkania przez #Nawrocki będzie jak ze zwrotem podwójnych premii za Szydło - nikt nie widział, nikt nie słyszał - podsumował poseł KO Witold Zembaczyński.

- W praktyce przyznał się do winy - stwierdził Adam Szłapka.

Widać, że sprawa nie przestaje wzbudzać skrajnych emocji.

