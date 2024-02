Postawili to przed Sejmem pod osłoną nocy! Poseł PiS alarmuje: Brawo panie Szymonie, brawo! [WIDEO]

i Autor: Shutterstock; Twitter

Szykuje się protest rolników

Postawili to przed Sejmem pod osłoną nocy!

Do Warszawy zjadą we wtorek rolnicy z całej Polski. To będzie "Marsz gwieździsty", który ma pokazać, że polscy rolnicy nie zgadzają się m.in. z wymogami Zielonego Ładu, a także chcą zmian w kwestii napływu towarów rolno-spożywczych z Ukrainy. Rolnicy mają zacząć protest przed południem w centrum Warszawy, przejść też mają przed Sejm. To dlatego zdecydowano się na ustawienie barierek. Poseł PiS Andrzej Śliwka w środku nocy nagrał to, co się działo przez gmachem Sejmu.