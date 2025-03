Posłowie do wojska marsz! Ministerstwo obrony chce przeszkolić parlamentarzystów

Trzaskowski o działaniach PiS. " To się w pale nie mieści"

Każdy parlamentarzysta do wojska?

W niepewnych czasach warto posiadać chociaż podstawowy pakiet wojskowych umiejętności. Wkrótce będą je mogli nabyć parlamentarzyści. - Chcemy żeby każdy parlamentarzysta mógł przejeść dwudniowe szkolenie wojskowe – mówi nam wiceminister obrony. Cezary Tomczyk dodaje, że szkolenie będzie dobrowolne. - Obejmie strzelanie, pierwszą pomoc a także część teoretyczną, która dotyczy planowania obronnego i charakteru budżetu. Może dzięki niemu już żaden przyszły minister obrony nie będzie chciał ujawniać planów obronnych własnego państwa- mówi Tomczyk nawiązując do sprawy Mariusza Błaszczaka (56 l.) z PiS.

Teoria, a potem poligon

Z naszych informacji wynika, że posłowie i senatorowie najpierw będą uczestniczyli w części teoretycznej, a dopiero drugiego dnia wyruszą na poligon pod Warszawą. Za całość ma odpowiadać Akademia Sztuki Wojennej. A jeżeli ktoś myśli, że to specjalna atrakcja tylko dla wybrańców narodu, to nie ma racji. - Taką oferta jest też kierowana do wszystkich polskich obywateli w ramach akcji "Weekend z wojskiem" oraz "Trenuj z wojskiem" – zaprasza wiceminister Cezary Tomczyk z KO.

