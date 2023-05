Posłanka PO z dzieckiem szaleje na motocyklu

Posłanka PO na motocyklu

Posłanka PO Kinga Gajewska po oddaniu się urokom macierzyństwa postanowiła wrócić na tor motocyklowy. Na trening motocyklowy zabrała swojego czteroletniego syna. Maluch nie przyglądał się mamie z daleka, tylko sam uczy się jazdy na motocyklu. Kinga Gajewska swoim powrotem na tor w towarzystwie malucha pochwaliła się w mediach społecznościowych.

"Pierwszy trening motocyklowy po urodzeniu dzieci, a co najważniejsze: pierwszy trening mojego najstarszego synka! Juliusz (4 lata) był zdecydowanie najmłodszym motocyklistą na torze @driveposition. Tak się nam spodobało, że będziemy na treningach co tydzień" - napisała na Instagramie Kinga Gajewska. Posłanka dodała do swojej relacji: Stwierdziliśmy z mężem, że to doskonale miejsce, żeby zarazić Julka pasją rodziców. Nie to, że dostał dostosowany do jego wzrostu motorek, to jeszcze mógł przebierać w ubraniach, ochraniaczach, kaskach, googlach i dostał profesjonalną pomoc od przesympatycznego trenera. Jeszcze kilka lat temu taka opcja była nie do pomyślenia, więc jestem podekscytowana".

Kinga Magdalena Gajewska (ur. 22 lipca 1990 w Warszawie) – polska polityk, politolog, prawnik i samorządowiec, posłanka na Sejm VIII i IX kadencji, zawodniczka motocrossu. W 2018 wyszła za mąż za posła Arkadiusza Myrchę, z którym ma troje dzieci: Juliusza (ur. 2019), Liliannę (ur. 2020) i Amadeusza (ur. 2021).

Sonda Donald Tusk nadaje się na premiera? Tak Nie