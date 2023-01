Posłanka Lewicy zachorowała! "Mało kto pokonuje te schody". Ważny apel!

Marcelina Zawisza w dzieciństwie chorowała na raka. Na szczęście udało jej się pokonać straszną chorobę. Problemy związane ze zdrowiem Polaków są jednak nadal bliskie posłance Lewicy. Niedawno Marcelina Zawisza zachorowała na grypę. "Jak wspominałam jakiś czas temu, nie dopilnowałam szczepionki na grypę i mnie dopadło. Polska jest na szarym końcu tabeli, jeśli chodzi o wyszczepialność. Wprawdzie udało się wywalczyć, żeby farmaceuci mogli kwalifikować i podawać preparat, ale wciąż potrzebna jest recepta, co wydłuża i komplikuje proces, Przez to w natłoku obowiązków mało kto pokonuje te schody" - stwierdziła parlamentarzystka. "Nie tak to powinno wyglądać. Szczepienia powinny być możliwe do wykonania w wygodny dla pacjenta sposób, całkowicie darmowe oraz szeroko promowane i objaśnione" - podkreśliła. "Niestety żaden z tych trzech punktów nie ma miejsca w wykonaniu rządu PiS, a wręcz można mówić o działaniach utrudniających ich realizację. Zaapelowaliśmy ze współprzewodniczącym Adrian Zandberg o program darmowych szczepień przeciw grypie" - dodała Marcelina Zawisza.

