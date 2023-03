Posłanka Lewicy przejdzie do Koalicji Obywatelskiej? Kim jest Karolina Pawliczak?

Karolina Pawliczak jest posłanką Lewicy z Wielkopolski. Według nieoficjalnych informacji PAP z wiarygodnych źródeł, prowadzi ona sondażowe rozmowy w sprawie zmiany barw klubowych i przejścia do Koalicji Obywatelskiej. Posłanka pytana o to zapewnia jednak PAP, że nie zamierza zmieniać klubu. "Rozmawiam z kolegami z innych klubów w różnych sprawach merytorycznych, więc może stąd wzięły się te pogłoski. Nie ukrywam też, że zawsze byłam zwolenniczką jednej wspólnej listy opozycji. Nie planuję jednak zmiany barw klubowych" - powiedziała PAP Pawliczak.

Posłanka z wykształcenia jest prawnikiem. Ukończyła Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Oraz studia podyplomowe na Uniwersytecie Łódzkim (Zarządzanie Jednostkami Samorządu Terytorialnego) oraz na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu (Gospodarki Nieruchomościami)

Przypomnijmy, że nie byłby to pierwszy przypadek w tym Sejmie, gdy klub Lewicy by się uszczuplił. Wcześniej odeszły z niego m.in. Hanna Gill-Piątek, która zasiliła partię Polska 2050 (odeszła już od Szymona Hołowni) oraz Monika Pawłowska, która przeszła do Porozumienia, a dziś związana jest z Prawem i Sprawiedliwością.