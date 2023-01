Posłanka Lewicy do Marcina Horały z PiS: „Łapy przy sobie”

Były ambasador Ukrainy nie żyje. Prezydent Wołodymyr Zełenski żegna go we wzruszających słowach

Sprawa ciąży 14-letniej dziewczynki. Horała z PiS zabrał głos. Podał przykład o zmuszaniu muzułmanina do jedzenia wieprzowiny

Sytuacja 14-letniej dziewczyny, która w wyniku gwałtu zaszła w ciążę budzi wiele emocji wśród polityków wszystkich frakcji. Nastolatka, która ma niepełnosprawność intelektualną, miała prawo przeprowadzić aborcję legalnie, ponieważ do ciąży doszło w wyniku czynu zabronionego, czyli gwałtu. Jednak medycy ze szpitali na Podlasiu odmówili jej ze względu na klauzulę sumienia. Głos w sprawie zabrał poseł PiS Marcin Horała. - Jakby pan nazwał kraj, w którym na przykład muzułmanin jest zmuszany do jedzenia wieprzowiny, że ma obowiązek, a jak nie, to zostanie zwolniony z pracy albo będzie ukarany? W wielu religiach, a także świeckich systemach etycznych, życie ludzkie jest najwyższą wartością. Zupełnie inna jest dyskusja o prawie do dokonania aborcji, a czym innym - o przymusie dokonywania aborcji i o tym, że ktoś, kto nie chce jej dokonać z takiej lub innej przyczyny, miałby być do tego zmuszany – mówił na antenie TVN24 w programie "Kawa na ławę".

Posłanka Monika Falej zareagowała na słowa Horały

Te słowa wzburzyły Monikę Falej, która odniosła się do wypowiedzi polityka na swoim koncie na Twitterze. Padły mocne słowa! - Pan Horała porównał pomoc zgwałconej niepełnosprawnej 14 latce w aborcji ze zjedzeniem wieprzowiny przez muzułmanina. I wy śmiecie nazywać się katolikami? Jesteście bandą, która nienawidzi kobiet i ogranicza im prawa w imię patologicznych zabobonów religijnych. Łapy przy sobie – napisała.

Sonda Czy w przypadku ciąży pochodzącej z gwałtu aborcja powinna być legalna? Tak Nie Trudno powiedzieć

