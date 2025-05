Posłanka Koalicja Obywatelskiej nie płaciła pracownicom biura? Zawiadomiły już prokuraturę

Ilona P. przyszła do biura poselskiego i powiedziała, że jest w fatalnej sytuacji, że nie ma za co żyć i gdzie mieszkać. Zaopiekowałam się nią i pomogłam jej. Zatrudniłam ją na część etatu. Odprowadzałam składki, wszystko legalnie. Druga z pań, Helena, na siłę nachalnie wciskała się do pracy. Non stop przychodziła do biura. Zawarła jakieś znajomości przy kampanii samorządowej, nie miałam z tym nic wspólnego. Nie miałam z nią żadnej umowy. Pisała jakieś notatki, przychodziła tam do roboty nachalnie, wciskała się. Wymyśliła sobie, że będzie u mnie pracować. Nie zrobiłam jej nawet asystentem społecznym. Nie miałam do niej zaufania - tłumaczy całą sprawę Małgorzata Pępek z Platformy Obywatelskiej