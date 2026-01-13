Posłanka KO trafiła do szpitala! Henryka Krzywonos opublikowała nagranie wprost ze szpitalnego łóżka

Znana posłanka Koalicji Obywatelskiej, Henryka Krzywonos-Strycharska, opublikowała poruszające nagranie. Polityczka przekazała, że trafiła do szpitala. Jednak jej nagranie miało na celu zwrócenie uwagi na to, jak wiele dobrego robi WOŚP, której 34. finał odbędzie się niebawem.

Autor: Marcin Gadomski SE/Fb Henryka Krzywonos-Strycharska

Henryka Krzywonos-Strycharska to jedna z bardziej znanych polityczek KO. Nie jest tajemnicą, że posłanka zmagała się z poważną chorobą. Kilka lat temu przyznała otwarcie, że choruje na nowotwór. W 2022 roku pojawiła się w chustce na głowie, jak potem wyznała: - Ciągle ostatnio słyszę pytania skąd to nakrycie głowy u mnie, czy się stylizuję na sześćdziesiąte lata. Dlatego też odpowiadam, że to nie moda, tylko rak. Tak, walczę z tą ciężką chorobą, nie rozczulam się nad sobą , pracuję i nie poddaję się. Choroba pokazała też jak wielu przyjaciół mam wokół siebie! Dzisiaj rak, to nie wyrok, więc pozdrawiam wszystkich chorych i pamiętajcie: Wiara czyni cuda! - mówiła w "Super Expressie".

Teraz posłanka KO opublikowała nagranie wprost ze szpitalnego łóżka. Krzywonos-Strycharska powiedziała:

- Witam was wszystkich. Wszystkich tych, którzy wiecie, co to znaczy ratować życie innych. Dlatego też chciałam powiedzieć, że leżę w szpitalu, ale będę korzystała z aparatury, na którą wszyscy żeśmy się składali - wyjaśniała pokazując przy okazji aparaturą medyczną, na której widnieją znane serduszka Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. 

Polityczka wspomniała także wprost o szefie WOŚP, Jerzym Owsiaku: - Pozdrawiam Jurka Owsiaka i jego żonę Lidię oraz cały szereg ludzi, którzy przy nich pracują i pomagają. Dzięki nim możemy być zdrowsi. Wszystkiego najlepszego - zakończyła nagranie. Jej filmik poruszył internautów. Marek Michalak, były rzecznik praw dziecka, napisał: - Heniu kochana, dużo zdrowia! Zatrzymaj się chwilę i wytrzymaj. Dla dobra publicznego zrobiłaś już bardzo wiele, teraz czas na Twoje zdrowie. Posłanka KO Barbara Dolniak dodała: - Heniusiu dużo zdrowia. Trzymaj się. Inna koleżanka z KO, Krystyna Skowrońska dodała: - Henia ❤️dużo zdrowia❤️❤️❤️. 

Kim jest Henryka Krzywonos-Strycharska? Praca i życie prywatne

Henryka Krzywonos-Strycharska to znana posłanka Koalicji Obywatelskiej. W Sejmie zasiada nieprzerwanie od 2015 roku. Jednak znana jest Polakom o wiele dużej, bo jeszcze z okresu opozycji antykomunistycznej. W czasach PRL pracowała jako tramwajarka, czyli motornicza w Wojewódzkim Przedsiębiorstwie Komunikacyjnym Oddział Komunikacji Miejskiej Tramwajowej w Gdańsku, a potem była zatrudniona w Stoczni Gdańskiej, na stanowisku operatora urządzeń dźwigowych. Wykonywała więc prace, które na pierwszy rzut oka kojarzą się jako typowo męskie zajęcia. Jako tramwajarka w 1980 roku 15 sierpnia w okolicy Opery Bałtyckiej zatrzymała prowadzony przez siebie tramwaj. To zdarzenie zostało uznane za początek strajku gdańskiej komunikacji publicznej.

Prywatnie Henryka Krzywonos-Strycharska ma męża Krzysztofa. Para jest małżeństwem od ponad 35 lat. Poznali się w 1987 roku zupełnie przypadkiem. Mąż posłanki jest od niej sporo młodszy, bo o 12 lat. Razem wychowali gromadkę dzieci. - Rodzinny dom dziecka to była inicjatywa Heni. Jest dom, jest 12 dzieci, potem 11, bo Janek poszedł do wojska, no i była kupa roboty - opowiadał w wywiadzie dla "Vivy" w 2019 roku mąż posłanki. 

HENRYKA KRZYWONOS-STRYCHARSKA