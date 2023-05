Posłanka KO Izabela Leszczyna dla "SE": nasze propozycje są hojniejsze niż 800 plus

"Super Express": - Czy poprze pani ogłoszone przez PiS podwyższenie 500 plus do 800 plus?

Izabela Leszczyna: - Widać po propozycjach PiS, że partia przeraziła się spadających sondaży, tego co wyczyniają ministrowie Błaszczak, Czarnek czy Ziobro i postanowili przykryć słabnącą pozycję obietnicami. Chcą tym przykryć nieudolność rządu. Sondaże wskazują, że PiS przegra wybory.

Co do 800 plus to ustawa w tej sprawie nie istnieje, więc trudno o tym dyskutować. Ale, w mojej ocenie, uczciwe jest waloryzowanie świadczeń socjalnych. Jeśli mamy świadczenie 500 plus, to te pieniądze powinny mieć wartość nabywczą taką, jak w chwili wprowadzenia. A 500 plus ma dziś wartość ok. 340 zł, więc wiele rodzin czuje się zawiedzionych. Uczciwe byłoby zapisanie w ustawie waloryzacji świadczenia, zamiast ogłaszania podwyższenia jak prezentu od partii rządzącej.

- Kolejna propozycja PiS to darmowe leki 65 plus. Poprzecie to?

- Leki dla seniorów powinny być bezpłatne, dla chorych dzieci, szczególnie przewlekle, także. Ale PiS już raz oszukał seniorów, mówiąc, że ma dla nich darmowe leki. Każdy, kto jest seniorem lub ma rodziców seniorów wie, że to nieprawda. Na liście darmowych leków nie ma wielu potrzebnych i drogich lekarstw. Do tego dochodzi problem z dostępnością leków, bo wielu specyfików brakuje w aptekach. Nie ma też co liczyć, że wśród darmowych leków będą leki na choroby rzadkie, a te są przecież najdroższe (np. na SMA czyli rdzeniowy zanik mięśni).

- A jak pani ocenia pomysł darmowych przejazdów autostradami?

- Większość autostrad jest w rękach prywatnych, więc nie wiem, jak zamierzają sprawić, że przejazd będzie bezpłatny. Ten pomysł ucieszy zamożne osoby, które dużo podróżują autostradami, ucieszy też cudzoziemców. A pieniądze na utrzymanie autostrad będą pochodzić z podatków emerytów. Będziemy mieli do czynienia z takim paradoksem: ubogi polski emeryt zapłaci za przejazd polską autostradą bogatemu Niemcowi. Ale jeśli już mówimy o programie PiS, warto zaznaczyć, że oni nie podejmują działań, które pozwoliłby na programy społeczne zarobić. Inwestycje w Polsce są w zapaści i nie mamy środków z KPO, które miały przecież ożywić gospodarkę. To znaczy, że obietnice PiS są bez pokrycia, będą realizowane z długu.

- A jakie są propozycje społeczne KO? Co macie do zaoferowania?

- Proponujemy budowę żłobków w każdej gminie i "babciowe", czyi 1500 zł dla kobiet, które wrócą do pracy po roku od urodzenia dziecka. Dzięki temu świadczeniu rodzina może przez dwa lata otrzymać 36 tys. zł. Nasze propozycje są więc hojniejsze niż dodanie 300 zł do 500 plus, a w dodatku to propozycje bezpieczne dla rynku pracy i finansów publicznych, bo pracująca kobieta płaci podatki i składki.

- Czy będzie więcej propozycji KO?

- Z pewnością tak. Wybory nie zostały jeszcze ogłoszone, więc kampania w gruncie rzeczy się nie rozpoczęła. Warto też pamiętać, że najdłuższy w całej UE płatny urlop macierzyński jest w Polsce i wprowadziła go Platforma Obywatelska.

