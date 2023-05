800 plus skończy się katastrofą i biedą?! Ekonomistka straszy

500 plus zamienia się w 800 plus. - Myślę, że ta nazwa 500 plus z nami zostanie, ale od nowego roku to będzie 800 plus - deklarował prezes PiS. Co ciekawe, jeszcze w czerwcu zeszłego roku Jarosław Kaczyński z wielką rezerwą podchodził do waloryzacji 500 plus. Wtedy byłą mowa o podwyżce dwustuzłotowej. - 700 plus to właśnie posunięcie proinflacyjne. Nie sądzę, żeby było. Ale to nie oznacza, że my zaniechamy pomocy dla rodzin - mówił wówczas szef PiS, który na ostatniej konwencji zapowiedział także m.in. wprowadzenie bezpłatnych leków dla osób powyżej 65. roku życia i poniżej 18. Wielu ekonomistów krytycznie odniosło się do planowanych przez PiS zmian, szczególnie tej dotyczącej waloryzacji 500 plus. - 500 plus kosztuje ok. 40 mld zł rocznie. 800 plus będzie kosztować ok. 64 mld zł rocznie. Tylko nie dziwcie się później, że przez lata będzie wysoka inflacja, na której tracą wszyscy - oceniła ekonomistka Alicja Defrytyka. Do swojego wpisu nadała hashtag #PolskawBiedzie i wymowną grafikę.

