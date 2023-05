Wymyślił program 500 plus dla PiS-u, teraz ocenia propozycję Kaczyńskiego z 800 plus

Tym PiS chce wygrać wybory: 800 plus, darmowe leki 65 plus i darmowe autostrady

Jarosław Kaczyński w swojej mowie kończącej konwencję mówił o zmianach, jakie mają dotyczyć programu 500 plus. Z jego słów wynika, że od przyszłego roku kwota świadczenia miałaby wynosić nie jak do tej pory 500 zł, a 800 zł.

- Od nowego roku program 500 plus to będzie ciągle nazwa, jak sądzę, pamiętana, ale suma będzie już inna. To będzie 800 plus – mówił prezes PiS. Podkreślił jednocześnie, że zasady przyznawania świadczenia pozostaną takie same jak dotychczas.

Na temat tej propozycji wypowiedział się pomysłodawca programu 500 plus i były prezes Polskiego Towarzystwa Polityki Społecznej prof. Julian Auleytner. Jak się okazuje, ekspert ma pewne zastrzeżenia do nowego planu. Wprost wytknął błąd. - W styczniu, ze względu na inflację, to powinno już być 900 zł, a nie 800 – stwierdził.

Ponadto prof. Julian Auleytner uważa, że świadczenie powinno trafiać przede wszystkim do pracujących rodziców. Jak twierdzi, konieczna jest także reforma systemu pomocy społecznej. - Pytanie, co dalej, jakie pomysły na politykę prorodzinną ma partia rządząca – podsumował.

