Poseł Rzymkowski nie ma wątpliwości ws. kryptowalut! "To, co ukazał premier Tusk, jest wstrząsające"

Premier Tusk oskarża opozycję o blokowanie ustawy o kryptowalutach, wskazując na powiązania finansowe Prezesa Zondacrypto z fundacjami polityków opozycji. Donald Tusk twierdzi, że Przemysław Kral (Prezes Zondacrypto) wpłacił 450 tys. zł na rzecz Fundacji Instytut Polski Suwerennej Zbigniewa Ziobro oraz 70 tys. euro na Fundację Dobry Rząd Przemysława Wiplera, sugerując, że te wpłaty miały wpływ na weto prezydenta Karola Nawrockiego do ustawy o kryptowalutach.

Fundacja Instytut Polski Suwerennej kategorycznie zaprzecza zarzutom premiera, nazywając je "kłamstwem i pomówieniem" i zapowiada pozew sądowy. Zarząd Fundacji oświadczył, że nigdy nie otrzymał środków od firmy Zondacrypto, nie interesował się rynkiem kryptowalut, a politycy związani z Instytutem nie brali udziału w pracach nad ustawą. Podkreślono transparentność działań Fundacji i fakt, że wsparcie finansowe pochodziło od kancelarii adwokackiej powiązanej z Kralem, a nie bezpośrednio od Zondacrypto.

Poseł PiS Tomasz Rzymkowski sugeruje, że tworzenie fundacji do celów politycznych z prywatnych darowizn może być obejściem ustawy o finansowaniu partii politycznych i domaga się wyjaśnienia sprawy przez ABW. Rzymkowski wyraża zaniepokojenie sytuacją i podkreśla potrzebę przejrzystości w finansowaniu polityki, sugerując, że sprawa powinna być zbadana przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego, a informacje o przepływach finansowych fundacji udostępnione opinii publicznej.

W środę premier Donald Tusk przekazał, że dysponuje "niepokojącymi informacjami", które "rodzą dramatyczne pytania" o blokowanie przez opozycję ustawy o kryptowalutach. Chodzi o weto prezydenta Karola Nawrockiego do wspomnianej ustawy.

- Dlatego zwracam się do Marszałka Czarzastego z prośbą o jak najszybsze głosowanie nad odrzuceniem kolejnego prezydenckiego weta, ponieważ te informacje przekonają ich tym razem do głosowania przeciwko niemu – powiedział premier. - Na przełomie października i listopada 2025 r., miesiąc przed głosowaniem weta prezydenta w sprawie regulacji rynku kryptowalut, Przemysław Kral, prezes zarządu Zondacrypto dokonał wpłaty 450 tys. zł na rzecz Fundacji Instytut Polski Suwerennej Zbigniewa Ziobro, natomiast spółka z nim powiązana wpłaciła do Fundacji Dobry Rząd Przemysława Wiplera 70 tys. euro oraz była głównym sponsorem imprezy CPAC w Polsce w trakcie ostatniej kampanii prezydenckiej - dodał.

Fundacja odpowiada i zapowiada pozew

W odpowiedzi na słowa premiera, Zarząd Fundacji Instytut Polski Suwerennej wydał oświadczenie, w którym kategorycznie zaprzecza zarzutom, nazywając je "kłamstwem i pomówieniem" oraz "bezczelną próbą odwracania uwagi od afery pedofilskiej kompromitującej środowisko polityczne Donalda Tuska i od kompromitacji jego rządu, jak zapaść w służbie zdrowia".

- Fundacja nigdy nie otrzymała żadnych środków od firmy Zondacrypto. Nie interesowała się działalnością tej firmy ani rynkiem kryptowalut. Związani z Instytutem Polski Suwerennej politycy nie brali udziału w pracach nad ustawą o rynku kryptoaktywów. Nie wypowiadali się na jej temat ani nie zgłaszali do niej poprawek. Zbigniew Ziobro nie brał nawet udziału w głosowaniach nad regulacjami rynku kryptowalut w Polsce. Członkowie Zarządu Fundacji nie znają osobiście i nie utrzymują kontaktów z panem Przemysławem Kralem, którego kancelaria prawna wsparła Fundację w pełni przejrzystej zasadzie. Nie uzależniała przy tym wpłaty od żadnych warunków ani tym bardziej nie podejmowała tematu rynku kryptowalut - przekazano w oświadczeniu.

Fundacja zapewnia o transparentności swoich działań, wskazując, że "wszelkie otrzymane środki Fundacja przeznacza na działalność statutową zgodnie ze swoimi celami, do których należy min. ochrona wolności i praw człowieka. Fundacja działa transparentnie, realizując swoje cele statutowe wyłącznie dzięki darowiznom. Rozlicza się z każdej otrzymanej i wydatkowanej złotówki, dokonując wszelkich wymaganych prawem sprawozdań finansowych."

- Zondacrypto wspiera finansowo liczne organizacje oraz inicjatywy sportowe i społeczne, w tym kluby piłkarskie w Polsce i za granicą, a także konferencję CPAC i Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy Jerzego Owsiaka. Próba czynienia Fundacji zarzutu z transparentnego przyjmowania wpłat od należącej do pana Przemysława Krala kancelarii adwokackiej jest więc manipulacją. Wypowiedź Donalda Tuska świadczy o wykorzystywaniu przez niego podległych mu służb do inwigilowania niezależnych fundacji i stowarzyszeń. W związku z wyżej wskazanymi kłamstwami i manipulacjami Donalda Tuska, Fundacja wystąpi na drogę sądową - przekazała fundacja.

Reakcja posła Rzymkowskiego

Poseł PiS Tomasz Rzymkowski skomentował sytuację w rozmowie z nami.

- Tworzenie fundacji, czyli mas majątkowych, celem realizacji postulatów politycznych to jawne łamanie prawa. Jeśli jeszcze na realizację tych postulatów politycznych wykorzystuje się pieniądze prywatne pozyskane od darczyńców w formie darowizn to obchodzenie ustawy o finansowaniu partii politycznych. Polskie życie polityczne potrzebuje przejrzystość i jawności. To co ukazał premier Donald Tusk na przykładzie Fundacji Instytut Polski Suwerennej Zbigniewa Ziobro jest wstrząsające. Całe kierownictwo fundacji to ludzie Zbigniewa Ziobro i on sam. Uważam, że sprawa ta powinna być wyjaśniona do spodu przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego, a informację o przepływach finansowych do i z fundacji powinny być zaprezentowane opinii publicznej. Jeśli politycy będący posłami wykorzystywali pieniądze zgromadzone przez te fundację na opłacanie swoich adwokatów, to powinni to wykazać w rejestrze korzyści, jeśli tego nie uczynili to powinni liczyć się z dalszymi konsekwencjami karnymi - powiedział.

