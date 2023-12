Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Poseł PSL wbił szpilę w PiS! Poszło o ustawę wiatrakową

Gościem „Expressu Biedrzyckiej” był poseł PSL Krzysztof Hetman, który odniósł się do ustawy wiatrakowej. - To jest jawny dokument, jawny druk, od tygodnia dostępny. W sposób transparentny przedstawiany, omawiany, do niego będzie można zgłaszać poprawki. My, w przeciwieństwie do naszych poprzedników, którzy jeszcze rządzą przez kilka dni, nie mieliśmy zamiaru niczego wprowadzać w ciągu jednej nocy – stwierdził.