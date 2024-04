Poseł potrącił nastoletnią rowerzystkę! Uniknie zarzutów?

o co chodzi?

Adam Szłapka nie ma powodów do radości. Przed rokiem spowodował wypadek, w wyniku którego ucierpiała 16-latka jadąca na rowerze.

- Z ustaleń postępowania wynika, że kierujący pojazdem marki Toyota na przejeździe rowerowym zderzył się z kierującą rowerem 16-latką. Jak wynika z opinii biegłych z zakresu medycyny sądowej, pokrzywdzona doznała obrażeń ciała w postaci m.in. urazu głowy ze złamaniem kości nosowych z przemieszczeniem, skutkujących rozstrojem zdrowia na okres powyżej siedmiu dni. Ponadto z ustaleń postępowania wynika, że do wypadku doprowadził kierujący pojazdem marki Toyota w wyniku niezachowania reguł ostrożności w ruchu drogowym - poinformowała prokurator Katarzyna Skrzeczkowska.

Warto zaznaczyć, że zdarzenie zostało zakwalifikowane jako przestępstwo, bowiem roztrój zdrowia poszkodowanej przekroczył okres 7 dni (gdyby był krótszy, zdarzenie byłoby traktowane jako wykroczenie).

Teraz polityk może stracić immunitet poselski, bowiem prokuratura planuje wystąpić o jego uchylenie. Jeśli immunitet nie zostanie uchylony nie będzie można postawić posłowi zarzutów. Warto przypomnieć, że Adam Szłapka zapowiadał, że samodzielnie zrzeknie się immunitetu w rozmowie z "Rzeczpospolitą". Chciał to zrobić, gdy sprawa wpłynie do Sejmu, bowiem wcześniej uniemożliwiały to względy formalne.

Decyzja o uchyleniu immunitetu zostaje podjęta przez marszałka Sejmu, wcześniej jednak wniosek musi zostać przegłosowany w Sejmie większością ustawową liczby posłów, a swoją opinię musi wydać komisja immunitetowa.

