Poseł PiS ostro o wyborcach Tuska! Te słowa mogą wywołać totalną burzę

Małgorzata Broniek-Ziółek
2026-10-08 8:23

Piotr Król, poseł Prawa i Sprawiedliwości, nie szczędził gorzkich słów nie tylko politykom obozu rządzącego, ale również ich wyborcom. W programie „Poranny ring” zarzucił części sympatyków koalicji rządzącej, że uwierzyli we własną propagandę i nie potrafią pogodzić się z polityczną rzeczywistością.

Poseł PiS Piotr Król w programie Poranny ring. O jego krytyce wyborców koalicji przeczytasz na SE Polityka.
Autor: SE/ Youtube

Podczas rozmowy w programie „Poranny ring” poseł PiS Piotr Król odniósł się do politycznych ataków na prezydenta Karola Nawrockiego. Punktem wyjścia była dyskusja dotycząca koni prezydenta i zarzutów związanych z kosztami ich utrzymania. Parlamentarzysta uznał, że krytyka głowy państwa jest elementem szerszego mechanizmu politycznego, który jego zdaniem wymierzony jest w polityków prawicy.

Nie ograniczył się jednak do oceny działań Donalda Tuska i jego politycznego otoczenia. W pewnym momencie postanowił skrytykować także wyborców obecnej koalicji.

Część tej czy znacząca część wyborców tej ośmioosobowej koalicji tak bardzo uwierzyła w swoją własną propagandę – stwierdził Piotr Król na antenie „Porannego ringu”.

Poseł przekonywał, że niechęć do Karola Nawrockiego sprawia, iż jego przeciwnicy polityczni będą doszukiwać się powodów do krytyki niemal w każdym działaniu prezydenta.

Poseł PiS przewiduje kolejne ataki. „Będą coś tam wymyślać”

Piotr Król odniósł się również do zagranicznej aktywności Karola Nawrockiego, w tym jego spotkania ze znanym filipińskim bokserem. Zdaniem parlamentarzysty nawet wydarzenia, które mogą służyć promocji Polski, spotkają się z negatywną reakcją sympatyków obozu rządzącego.

Spodziewam się, że opinie, prawda, wyborców czy obecnej koalicji w Polsce ośmiogwiazdkowej będą krytyczne i będą coś tam wymyślać – mówił poseł PiS.

Król oceniał jednocześnie, że tego rodzaju aktywność prezydenta może pozytywnie wpływać na jego międzynarodowy wizerunek. W jego przekonaniu polityczni przeciwnicy Nawrockiego nie potrafią tego docenić.

W rozmowie pojawił się również wątek nieustannych sporów i personalnych przepychanek pomiędzy przedstawicielami najważniejszych obozów politycznych. Prowadzący zwrócił uwagę, że wyborcy mogą być już zmęczeni takim sposobem prowadzenia polityki, i zapytał, czy lepszym rozwiązaniem nie byłoby ignorowanie kolejnych zaczepek.

Piotr Król przyznał wcześniej, że porozumienie pomiędzy politykami jest potrzebne, zwłaszcza w sprawach dotyczących bezpieczeństwa państwa. Jednocześnie konsekwentnie bronił prezydenta Nawrockiego przed krytyką ze strony rządzących.

– Część tych ludzi po prostu nie przyjmuje do wiadomości, nie jest w stanie się pogodzić z tym – przekonywał poseł, odnosząc się w dalszej części wypowiedzi do postawy przedstawicieli władz wobec wyboru prezydenta.

Parlamentarzysta podkreślił także, że wynik demokratycznych wyborów powinien być respektowany niezależnie od politycznych sympatii.

No to demokracja nie polega na tym, że ja się z demokracją zgadzam, jak wybrali kogoś, kogo ja lubię, a jak wybiorą kogoś innego to ja już tej demokracji nie lubię i mogę sobie tutaj kpiny urządzać – stwierdził.

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