Afera na całą Polskę

Poseł PiS Krzysztof Szczucki oskarżony o nadużycia. Prokuratura ujawnia

We wtorek były szef Rządowego Centrum Legislacji, a obecnie poseł PiS, Krzysztof Szczucki, usłyszał zarzut nadużycia uprawnień. Prokuratura twierdzi, że jako szef RCL miał wykorzystać swoją pozycję do promowania własnej kampanii wyborczej. Szczucki nie przyznał się do winy, odmówił składania wyjaśnień i zażądał wglądu w akta sprawy.