Poseł od Ziobry założył opaskę powstańczą. Ludzie wściekli!

Postanie warszawskie wybuchło 1 sierpnia 1944 roku o godz. 17. W 80 lat od tamtych wydarzeń w stolicy, ale też w całej Polsce, odbywały się uroczystości poświęcone tej rocznicy. Wśród osób biorących udział w obchodach rocznicy wybuchu powstania warszawskiego znalazł się również poseł Mariusz Gosek z Suwerennej Polski. Polityk wybrał się na obchody, a na ramię założył biało-czerwoną opaskę z symbolem Polski Walczącej. Zdjęciami pochwalił się w sieci, a na jedno z nich zwróciła też uwagę dziennikarka Karolina Korwin-Piotrowska.

Znana z ciętego języka dziennikarka, podała fotografię polityka, która została wcześniej opatrzona cytatem z dyrektora Muzeum Powstania Warszawskiego, Jana Ołdakowskiego, z 2016 roku, które to słowa padły wówczas w rozmowie z "Gazetą Wyborczą", a odnoszą się do opasek. - Noszenie opasek powstańczych to nie hołd. To uzurpacja - mówił wtedy w wywiadzie Ołdakowski. Sama Korwin-Piotrowska nie dodała własnego komentarza, ale zrobili to za nią jej obserwatorzy na Instagramie, który ostro skrytykowali posła, grzmiąc:

- Każdy ma prawo obchodzić ten dzień z radością, zadumą, czuć się po prostu wolnym Polakiem. Są jednak rzeczy zarezerwowane tylko i wyłącznie dla tych co o naszą wolność walczyli i taki pan polityk powinien wiedzieć najlepiej.

- Bezczelni uzurpatorzy, oni są w stanie zrobić wszystko u nałożyć każdy hełm, byle to się przełożyło na wyborcze głosy.

- Wstyd i jeszcze ten uśmiech.

NIŻEJ ZDJĘCIA Z OBCHODÓW 80. ROCZNICY POWSTANIA WARSZAWSKIEGO