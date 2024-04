Poseł od Kaczyńskiego zganił kolegów za imprezę w hotelu sejmowym! Takich słów się nie spodziewali

co się stało?

Nie milkną echa po imprezie posłów klubu PiS, którą zorganizowano w jednym z pokojów sejmowego hotelu w sercu Warszawy. W nocy z 10 na 11 kwietnia głośne okrzyki i śpiewy polityków słychać było na całej ulicy Wiejskej. Posłowie, m.in. Łukasz Mejza, Kamil Bortniczuk, czy Dariusz Matecki w środku nocy śpiewali wesołe przyśpiewki o zabarwieniu politycznym. Największe zdumienie wzbudziła piosenka, która opowiada o kontrowersyjnym wyczynie Grzegorza Brauna z sejmową gaśnicą. „O Grzegorz Braun, o Grzegorz Braun…” – śpiewano tamtej nocy. Głos w sprawie zabrał sam marszałek Sejmu Szymon Hołownia. – Dzwonią ludzie z miasta, którzy nie mogą spać – grzmiał w Sejmie Hołownia.

Jak się okazało po nocnych hałasach, które obudziły nie tylko innych posłów, ale też mieszkańców okolicznych budynków, Łukasz Mejza, główny organizator imprezy, zamiast posypać głowę popiołem i przeprosić, wręcz ostentacyjnie, z wielką dumą, wniósł o powstanie sejmowego chóru. – Przywracamy wieloletnie, najlepsze tradycje tego miejsca. W przeciwieństwie do koalicji 13 grudnia nie fałszuję ani politycznie, ani muzycznie – mówił poseł PiS. Tymczasem suchej nitki na zachowaniach swoich kolegów nie zostawia poseł PiS Bolesław Piecha. - To wstyd i żenada. Posłowie zachowali się żenująco. Wstyd, żeby tak się zachowywać w hotelu sejmowym. Powinni przeprosić za swoje zachowanie. To nie licuje z powagą posła! – skomentował w rozmowie z „Super Expressem” Bolesław Piecha.

