Straż Marszałkowska potwierdza interwencję w hotelu!

Poznaliśmy szczegóły sejmowej imprezy. Mejza się wygadał

To Łukasz Mejza był gospodarzem słynnej imprezy, która postawiła na nogi Straż Marszałkowską i pół hotelu sejmowego. Kontrowersyjny poseł przyznaje też, że akompaniował na gitarze do śpiewanej piosenki o Grzegorzu Braunie. - Pewnie do straży zgłosiły nas jakieś sztywniaki z Lewicy – zgaduje imprezowicz z Wiejskiej.