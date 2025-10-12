Poseł Lewicy przeprasza po śmierci nastolatków! Wcześniej dodał wymowny post

Sara Osiecka
Sara Osiecka
2025-10-12 15:37

Wstrząsająca tragedia dotknęła Podkarpacie, gdzie zaginęli, a następnie zostali odnalezieni martwi, dwaj nastolatkowie. Sprawa wywołała szeroką dyskusję, zwłaszcza po wpisie posła Łukasza Litewki, który odniósł się do popularnego trendu "48 Hours Challenge. Znikaj bez śladu". Jego wypowiedź, a następnie jej edycja, stały się przedmiotem kontrowersji.

Łukasz Litewka

Autor: Wojciech Olkusnik/ East News
  • W piątek, 10 października, w Rzeszowie odnaleziono ciała 14-letniej Mai z Rzeszowa i 15-letniego Wiktora z powiatu sanockiego.
  • Policja wstępnie ustaliła, że nastolatkowie mogli popełnić samobójstwo, wykluczając udział osób trzecich.
  • Zaginięcie nastolatków mogło być powiązane z niebezpiecznym trendem internetowym "48 Hours Challenge", polegającym na celowym zniknięciu.
  • Poseł Łukasz Litewka skrytykował trend "48 Hours Challenge" w swoim wpisie na Facebooku, który następnie edytował i wyłączył komentarze, przepraszając za ewentualne urażenie kogokolwiek.

W piątek, 10 października, zgłoszono zaginięcie 14-letniej Mai z Rzeszowa i 15-letniego Wiktora z powiatu sanockiego. Niestety, poszukiwania zakończyły się tragicznym odkryciem – ciała nastolatków odnaleziono na terenach zielonych w Rzeszowie. Według wstępnych ustaleń policji, przekazanych przez TVP3 Rzeszów, nastolatkowie mogli targnąć się na swoje życie. Wirtualna Polska poinformowała, że służby wykluczają udział osób trzecich w tym tragicznym wydarzeniu. Dokładne okoliczności śmierci Mai i Wiktora nie są jeszcze znane i są przedmiotem śledztwa.

Policja podejrzewa, że zaginięcie nastolatków mogło być związane z tzw. "48 Hours Challenge. Znikaj bez śladu". Jest to trend internetowy polegający na celowym zniknięciu i niepodejmowaniu kontaktu z najbliższymi przez określony czas.

Wypowiedź Łukasza Litewki

Do trendu "48 Hours Challenge" odniósł się na Facebooku poseł Lewicy Łukasz Litewka. W swoim początkowym wpisie skrytykował to zjawisko.

- Czy to jest trend? Nie, to ogromna głupota i przede wszystkim brak szacunku do policji, ludzi, którzy szukają, martwią się i oczywiście do rodziny. To także ogromny brak szacunku do ludzi, którzy naprawdę giną i potrzebują pomocy. Policja bada okoliczności śmierci. Rozmawiajcie z dziećmi, tłumaczcie im, że to ogromne zagrożenie i takie trendy, to nic innego jak fatalne pomysły na spędzenie czasu - napisał.

Tajemnicza śmierć Mai i Wiktora. Czy to wina groźnego trendu z sieci?

Następnie poseł edytował swój post i wyłączył komentarze. Dodał wyjaśnienia, podkreślając, że jego intencją nie było nikogo obrażać.

- Drodzy Państwo, jak niektórzy tutaj sugerują, komunikat nie miał na celu kogoś obrazić, jest to niedorzeczne. Przestrzegam przed niebezpiecznymi zachowaniami wśród młodzieży i zawsze będę to robił - dodał.

W kolejnej edycji postu poseł Litewka dodał kolejne wytłumaczenia.

- Skontaktowałem się przed chwilą z rzeszowską policją. Prokurator będzie ustalał dokładne przyczyny śmierci oraz czy nastolatkowie zniknęli celowo (trend). Jeśli ktoś poczuł się urażony, szczerze przepraszam. Zawsze chcę dobrze dla dzieci i prowadzę media tak, by promować dobre zachowania, a nie złe. Na koniec pragnę złożyć szczere kondolencje dla rodzin zmarłych - stwierdził.

W komentarzu pod swoim postem poseł doprecyzował kolejne aspekty sprawy.

- Postanowiłem wyłączyć komentarze. Post edytowałem. Nigdy nie mam na celu kogoś obrazić. Uważajcie na siebie i rozmawiajcie z dziećmi - napisał.

