Poseł Krajewski: W połowie sierpnia komisja ds. służb specjalnych zajmie się incydentem z białoruskimi śmigłowcami

- Na posiedzeniu komisji posłowie zapoznają się z informacją służb specjalnych na temat ostatniego incydentu z białoruskimi śmigłowcami oraz z zagrożeniami, które płyną z Białorusi i Ukrainy w związku z toczącą się wojną Federacji Rosyjskiej przeciwko Ukrainie - wyjaśnił poseł Jarosław Krajewski.

Ministerstwo Obrony Narodowej poinformowało we wtorek, że tego dnia doszło do naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej przez dwa śmigłowce białoruskie. Szef resortu Mariusz Błaszczak polecił zwiększyć liczbę żołnierzy na granicy i wydzielić dodatkowe siły i środki, w tym śmigłowce bojowe. O incydencie zostało poinformowane NATO. Do Ministerstwa Spraw Zagranicznych w trybie natychmiastowym wezwana została charge d’affaires Ambasady Białorusi - poinformował resort dyplomacji.

Szef MON w czwartek (3.08) wziął udział w Białymstoku w odprawie z żołnierzami Wojska Polskiego dotyczącej zwiększenia liczby żołnierzy WP na granicy z Białorusią oraz wydzielenia dodatkowych sił i środków dla ochrony granicy. Jak podkreślił: - Jesteśmy przygotowani do tego, żeby zapewnić bezpieczeństwo na wschodniej flance NATO i we wschodniej Polsce. Nie uda się Łukaszence i Kremlowi wpłynąć na wybory, nie uda się Łukaszence i Kremlowi to, żeby prowokować, żeby wpływać na sytuację w Polsce. To wszystko, co wydarzyło się 1 sierpnia i co wydarzyło się od czasu ataku hybrydowego jesienią 2021 roku, to, z czym mamy ciągle do czynienia, czyli z próbami nielegalnego przekraczania granicy - na to wszystko odpowiedzią jest obecność wojska polskiego, przygotowanego do tego, by zapewnić bezpieczeństwo naszej ojczyźnie - podsumował.