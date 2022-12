Mistrzostwa świata w Katarze dotarły do Sejmu

Piłka nożna od zawsze wywoływała w większości Polaków wiele emocji, niezależnie od tego, czy kibicują na co dzień czy od święta. Tym razem okazja jest nie byle jaka. Mistrzostwa świata w Katarze to okazja dla polskiej reprezentacji, by pokazać, że może osiągnąć sukces. Nawet politycy śledzą najważniejsze starcia, co udowodnił poseł Polski 2050 Michał Gramatyka, który połączył obradowanie w Sejmie ze śledzeniem rozgrywki między Polską a Argentyną. Po wyjściu z grupy czeka ją mecz z obecnymi mistrzami świata, czyli zawodnikami z Francji. Zainteresowaniem cieszą się także mecze drużyn z innych krajów. Kto by pomyślał, że można to wykorzystać jako przytyk do partii politycznej? Poseł Jacek Ozdoba udowadnia, że można.

Jacek Ozdoba zakpił z PO

W czwartek (1 grudnia) odbywało się obradowanie w Sejmie. Tego wieczora grała także reprezentacja Niemiec i Kostaryki. Dla Jacka Ozdoby była to okazja, by z sejmowej mównicy zażartować sobie z polityków opozycji. - Pani Marszałek, Szanowni Państwo, składam wniosek formalny o przerwę do godziny 22, aby Platforma Obywatelska mogła obejrzeć mecz swojej reprezentacji niemieckiej, która w tej chwili gra, abyście mogli tam odpowiednio kibicować – mówił. Poseł Solidarnej Polski umieścił także nagranie z wypowiedzią na Twitterze. Słychać, ze na sali zrobiło się głośno: część polityków klaskała, inni zaczęli protestować.

Łukasz Mejza bezlitosny dla Donalda Tuska

Były wiceminister sportu Łukasz Mejza także zażartował z rzekomych powiązań lidera PO Donalda Tuska z Niemcami. Na swoim Twitterze dodał fotomontaż, na którym były premier ogląda telewizję, w której leci mecz Niemcy-Kostaryka. Ten pierwszy zespół jednak nie wyszedł z grupy. - Auf Wiedersehen, Deutschland! (po polsku „Do widzenia, Niemcy!” – przyp. red.) – dopisał w poście. Warto zaznaczyć, ze 1 grudnia to rocznica wybrania Donalda Tuska na szefa Rady Europejskiej.

Wniosek formalny w sprawie przerwy, aby @Platforma_org w rocznicę wyboru @donaldtusk na szefa Rady Europejskiej mogła obejrzeć mecz niemieckiej reprezentacji🇩🇪 pic.twitter.com/ARmXGvIx1j— Jacek Ozdoba (@OzdobaJacek) December 1, 2022