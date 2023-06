Poseł Adam Szłapka potrącił rowerzystkę. To nastoletnia dziewczynka! Doznała poważnych obrażeń

Kim jest Tadeusz Cymański? To szachista i ojciec gromadki dzieci. Poseł przeszedł do PiS z Suwerennej Polski

co o nim wiemy?

Wypadek z udziałem posła Adam Szłapki. Polityk jadąc autem potrącił nastolatkę

Do wypadku z udziałem polityka doszło 24 kwietnia 2023 roku w Warszawie. Znamy szczegóły! Poseł Adam Szłapka kierował samochodem, gdy doszło do niebezpiecznego zdarzenia. Na przejeździe dla rowerów polityk zderzył się z jadącą rowerzystką. Na miejsce została wezwana policja, poseł był też poddany badaniu alkomatem, które nie wykazało obecności alkoholu.

Niestety, poszkodowana w wypadku poniosła poważne obrażenia głowy i potłuczenia całego ciała. "Super Express" dowiedział się, że to nastoletnia dziewczynka. Jej stan zdrowia, był na tyle poważny, że posłowi grozi zarzut z art. 177 &1 kk, czyli spowodowania wypadku komunikacyjnego. Grozi za to kara do trzech lat pozbawienia wolności.

Szłapka ukrywał przed policją, że jest posłem

Zastanawiający jest fakt, że Adam Szłapka przez dłuższy czas ukrywał fakt, że jest posłem. Nie przyznał się do tego ani funkcjonariuszom na miejscu wypadku, ani w trakcie przesłuchania w charakterze podejrzanego, do którego doszło 15 czerwca w warszawskiej komendzie policji.

Dopiero, gdy w trakcie przesłuchania dopytywany był o to przez policjantów powiedział najpierw, że jest pracownikiem Sejmu. Na dodatkowe pytania funkcjonariuszy o charakter tej pracy przyznał, że jest posłem Nowoczesnej. W tej sytuacji policja zdecydowała o poinformowaniu prokuratury, która aby skutecznie postawić zarzuty parlamentarzyście, będzie musiała zwrócić się do Sejmu o uchylenie mu immunitetu.

Adam Szłapka: "Zrzeknę się immunitetu"

– Sprawa się toczy. Jestem w kontakcie zarówno z osobą poszkodowaną, jak i z jej rodziną. Kiedy do Sejmu trafi wniosek o uchylenie mi immunitetu, natychmiast się go zrzeknę – powiedział portalowi tvp.info poseł klubu Koalicji Obywatelskiej Adam Szłapka.

Sonda Czy kiedykolwiek spotkałeś się z niebezpieczną sytuacją na drodze? Tak Nie