Poruszający wpis Donalda Tuska po tragedii. Napisał go po angielsku

Wstrząsający wypadek pociągów w okolicach miejscowości Urda w prowincji Toledo pochłonął wiele ofiar i wstrząsnął całą Europą. Dwa składy pasażerskie, w tym jeden pociąg dużej prędkości, zderzyły się z ogromną siłą, pozostawiając po sobie obraz totalnego zniszczenia. Bilans ofiar jest wciąż niejasny i budzi wiele pytań, a lokalne służby ratunkowe prowadzą heroiczną walkę o życie poszkodowanych (WIĘCEJ: Katastrofa kolejowa w Hiszpanii. Dwa pociągi zderzyły się pod Toledo. Czy wśród ofiar mogą być Polacy?).

Na koszmarne doniesienia z Półwyspu Iberyjskiego natychmiast zareagował premier Donald Tusk, który w imieniu wszystkich Polaków złożył kondolencje rodzinom ofiar. Szef polskiego rządu podkreślił jedność narodu polskiego z Hiszpanami w obliczu tej niewyobrażalnej tragedii, która pogrążyła w żałobie wiele rodzin.

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Jak napisał po angielsku na platformie X:

Dziś napłynęły z Hiszpanii doprawdy druzgocące wieści. Składam najszczersze kondolencje rodzinom, które straciły swoich bliskich, a osobom poszkodowanym życzę szybkiego powrotu do zdrowia. W tych trudnych chwilach wszyscy Polacy jednoczą się z narodem hiszpańskim"

Truly devastating news from Spain today. I extend my deepest condolences to the families who have lost their loved ones and wish for a swift recovery of those injured. All Poles are with the Spanish people in this terrible time.— Donald Tusk (@donaldtusk) October 28, 2026

Makabryczny wypadek w Hiszpanii. Dwa pociągi zderzyły się z ogromną siłą

Do koszmarnego zdarzenia doszło w środę rano w pobliżu stacji Urda, w malowniczej, choć dziś pogrążonej w żałobie, prowincji Toledo w środkowej części Hiszpanii. Zderzyły się dwa pociągi pasażerskie. Jeden z nich to pojazd dużych prędkości, co potęguje siłę uderzenia i skalę zniszczeń. Sceny z miejsca wypadku są przerażające i świadczą o ogromnej sile kolizji. Na zdjęciach, które obiegły już światowe media, widać co najmniej dwa poważnie uszkodzone wagony kolejowe, które w wyniku zderzenia spadły z nasypu. Obraz zniszczenia jest totalny, a ratownicy, którzy przybyli na miejsce, opisują go jako „apokaliptyczny”. Cała okolica została zabezpieczona, a na miejscu pracują setki strażaków, ratowników medycznych i funkcjonariuszy służb porządkowych, którzy starają się dotrzeć do wszystkich poszkodowanych i odnaleźć ewentualne ofiary uwięzione we wraku pociągów.