Poruszający wpis Donalda Tuska po tragedii. Napisał go po angielsku

Piotr Margielewski
Piotr Margielewski
2026-10-28 14:45

Co najmniej, według portalu El Pais, 64 osoby zginęły, a wiele zostało rannych po zderzeniu dwóch pociągów pasażerskich w prowincji Toledo w środkowej Hiszpanii. Do tragedii doszło w środę rano. Poruszony tym koszmarnym wypadkiem Donald Tusk zamieścił w sieci wpis w języku angielskim.

Rozbite wagony pociągu na nasypie. Na miniaturowym zdjęciu premier Donald Tusk. O tragedii w Hiszpanii pisze SE Polityka.
Autor: Manu Fernandez/AP Photo, Art Service/Super Express/ Associated Press

Wstrząsający wypadek pociągów w okolicach miejscowości Urda w prowincji Toledo pochłonął wiele ofiar i wstrząsnął całą Europą. Dwa składy pasażerskie, w tym jeden pociąg dużej prędkości, zderzyły się z ogromną siłą, pozostawiając po sobie obraz totalnego zniszczenia. Bilans ofiar jest wciąż niejasny i budzi wiele pytań, a lokalne służby ratunkowe prowadzą heroiczną walkę o życie poszkodowanych (WIĘCEJ: Katastrofa kolejowa w Hiszpanii. Dwa pociągi zderzyły się pod Toledo. Czy wśród ofiar mogą być Polacy?).

Na koszmarne doniesienia z Półwyspu Iberyjskiego natychmiast zareagował premier Donald Tusk, który w imieniu wszystkich Polaków złożył kondolencje rodzinom ofiar. Szef polskiego rządu podkreślił jedność narodu polskiego z Hiszpanami w obliczu tej niewyobrażalnej tragedii, która pogrążyła w żałobie wiele rodzin.

Zobacz: Nawrocki o katastrofie w Hiszpanii. Przekazał poruszające kondolencje

Jak napisał po angielsku na platformie X:

Dziś napłynęły z Hiszpanii doprawdy druzgocące wieści. Składam najszczersze kondolencje rodzinom, które straciły swoich bliskich, a osobom poszkodowanym życzę szybkiego powrotu do zdrowia. W tych trudnych chwilach wszyscy Polacy jednoczą się z narodem hiszpańskim"

Makabryczny wypadek w Hiszpanii. Dwa pociągi zderzyły się z ogromną siłą

Do koszmarnego zdarzenia doszło w środę rano w pobliżu stacji Urda, w malowniczej, choć dziś pogrążonej w żałobie, prowincji Toledo w środkowej części Hiszpanii. Zderzyły się dwa pociągi pasażerskie. Jeden z nich to pojazd dużych prędkości, co potęguje siłę uderzenia i skalę zniszczeń. Sceny z miejsca wypadku są przerażające i świadczą o ogromnej sile kolizji. Na zdjęciach, które obiegły już światowe media, widać co najmniej dwa poważnie uszkodzone wagony kolejowe, które w wyniku zderzenia spadły z nasypu. Obraz zniszczenia jest totalny, a ratownicy, którzy przybyli na miejsce, opisują go jako „apokaliptyczny”. Cała okolica została zabezpieczona, a na miejscu pracują setki strażaków, ratowników medycznych i funkcjonariuszy służb porządkowych, którzy starają się dotrzeć do wszystkich poszkodowanych i odnaleźć ewentualne ofiary uwięzione we wraku pociągów.

Katastrofa kolejowa w Hiszpanii w prowincji Toledo
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