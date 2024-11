Poruszające wieści o stanie Zbigniewa Ziobry. Żona postanowiła zabrać głos

Zapraszamy do oglądania

Trzaskowski kąśliwie o Sikorskim. Wyniki wewnętrznego sondażu w tle. "On nie jest w stanie... "

Ziobro jest już po operacji żołądka, o czym informowaliśmy kilka dni temu. Polityk musiał poddać się zabiegowi poszerzenia żołądka, która ma mu poprawić funkcjonowanie. Operacja została przeprowadzona w Belgii, a po niej Zbigniew Ziobro musi przejść rekonwalescencję, jest wciąż pod kontrolą lekarzy. Dzięki przeprowadzonemu zabiegowi chory będzie mógł łatwiej przyjmować pożywienie: - Przeprowadzony ostatnio zabieg ułatwił przyjmowanie pokarmów. To daje szansę na szybszą odbudowę masy ciała niż dotychczas. Obecnie mąż przebywa na zwolnieniu lekarskim, pozostając pod kontrolą lekarzy w Belgii, którzy monitorują jego stan zdrowia i ukierunkowują rekonwalescencję - wyznała w "Fakcie" żona polityka Patrycja Kotecka-Ziobro.

Kłopoty zdrowotne Ziobry

Niedawno Ziobro miał być też widziany na mieście, czy nawet na lotnisku. Jego żona tłumaczy, że mąż sam stara sobie radzić np. gdy trzeba wyjść po lei: - Kiedy potrzebuje wykupić leki, również sam udaje się do aptek. Od czasu do czasu, można go także spotkać na lotnisku, gdyż podróżuje za granicę na kolejne etapy leczenia i kontrole szpitalne. Jak każdy chory, ma dni, kiedy czuje się lepiej, oraz takie, kiedy jest osłabiony i zmaga się z większymi trudnościami zdrowotnymi.

Ziobro nie stawił się na przesłuchanie komisji ds. Pegasusa

Przypomnijmy, że na początku listopada 4.11) Zbigniew Ziobro miał pojawić się na przesłuchaniu przez komisję śledczą ds. Pegasusa. Tak się jednak nie stało i komisja zdecydowała, że będzie skierowany wniosek do Prokuratora Generalnego o uruchomienie procedury uchylenia mu immunitetu i wyrażenia przez Sejm zgody zatrzymanie oraz doprowadzenie Zbigniewa Ziobry na przesłuchanie.