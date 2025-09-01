Poruszające słowa Szymona Hołowni Złożył kondolencje szefowi rządu Ukrainy

W oficjalnym komunikacie Szymon Hołownia przekazał wyrazy współczucia w związku z zabójstwem Andrija Parubija.
- Nie sposób pogodzić się z tak bezwzględnym i okrutnym działaniem godzącym w najwyższe wartości – napisał marszałek Sejmu w kondolencjach skierowanych do Rusłana Stefańczuka.
Marszałek Sejmu podkreślił, że "ten zbrodniczy czyn, bestialski atak na życie wspaniałego człowieka, patrioty, państwowca, niestrudzonego bojownika o całkowitą niezależność i bezpieczeństwo Ukrainy poruszył nas wszystkich".
- Andrij Parubij zginął za to, że walczył z bezprawną agresją Rosji i terroryzmem prorosyjskich środowisk, za to, że bronił ukraińskiej tożsamości - dodał.
Marszałek Sejmu wyraził przekonanie, że "tragiczna wiadomość ze Lwowa była prawdziwym wstrząsem dla Polaków, którzy są wierni tym samym ideałom i solidaryzują się z narodem ukraińskim w jego bohaterskiej walce". Podkreślił wiarę w to, że "żadna zbrodnia i przemoc nie zniszczą pokoju i szczęścia" oraz w to, że naród ukraiński "nigdy nie zwątpi w ich sens".
Kim był Andriji Parubij?
Andrij Parubij urodził się w Szeptyckach (dawniej Krystynopol i Czerwonogród) w obwodzie lwowskim. Jego kariera polityczna rozpoczęła się w Radzie Obwodowej we Lwowie, gdzie był deputowanym, a następnie wiceprzewodniczącym.
Był aktywnym uczestnikiem Rewolucji Godności w latach 2013-2014, pełniąc funkcję faktycznego komendanta i lidera miasteczka namiotowego oraz dowódcy oddziałów Samoobrony Majdanu. W 2014 roku krótko pełnił funkcję sekretarza Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony.
W 2016 roku został wybrany na przewodniczącego Rady Najwyższej Ukrainy i sprawował tę funkcję do 28 sierpnia 2019 roku. Był zwolennikiem ustawy "O zapewnieniu funkcjonowania języka ukraińskiego jako państwowego", uchwalonej w kwietniu 2019 roku.
Andrij Parubij został zastrzelony w sobotę, 30 sierpnia, w godzinach porannych przed swoim domem we Lwowie. Zostanie pochowany 2 września na Cmentarzu Łyczakowskim we Lwowie.
