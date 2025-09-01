Poruszające słowa Szymona Hołowni Złożył kondolencje szefowi rządu Ukrainy

Sara Osiecka
Sara Osiecka
2025-09-01 17:15

Po tragicznej śmierci byłego przewodniczącego Rady Najwyższej Ukrainy, Andrija Parubija, marszałek Sejmu RP Szymon Hołownia wyraził swoje kondolencje na ręce szefa ukraińskiego parlamentu, Rusłana Stefańczuka. Lider Polski 2050 potępił akt przemocy i podkreślił solidarność Polski z narodem ukraińskim.

Szymon Hołownia na spotkaniu autorskim w Poznaniu

i

Autor: Szymon Miś Marszałek Sejmu promował na nim swoją książkę we współpracy z publicystą Michałem Kolanką, oraz opowiadał o polityce

W oficjalnym komunikacie Szymon Hołownia przekazał wyrazy współczucia w związku z zabójstwem Andrija Parubija.

- Nie sposób pogodzić się z tak bezwzględnym i okrutnym działaniem godzącym w najwyższe wartości – napisał marszałek Sejmu w kondolencjach skierowanych do Rusłana Stefańczuka.

Marszałek Sejmu podkreślił, że "ten zbrodniczy czyn, bestialski atak na życie wspaniałego człowieka, patrioty, państwowca, niestrudzonego bojownika o całkowitą niezależność i bezpieczeństwo Ukrainy poruszył nas wszystkich".

- Andrij Parubij zginął za to, że walczył z bezprawną agresją Rosji i terroryzmem prorosyjskich środowisk, za to, że bronił ukraińskiej tożsamości - dodał.

Fatalne wieści dla Władysława Kosiniaka-Kamysza i Szymona Hołowni. Zobacz najnowszy sondaż partyjny

Marszałek Sejmu wyraził przekonanie, że "tragiczna wiadomość ze Lwowa była prawdziwym wstrząsem dla Polaków, którzy są wierni tym samym ideałom i solidaryzują się z narodem ukraińskim w jego bohaterskiej walce". Podkreślił wiarę w to, że "żadna zbrodnia i przemoc nie zniszczą pokoju i szczęścia" oraz w to, że naród ukraiński "nigdy nie zwątpi w ich sens".

Kim był Andriji Parubij?

Andrij Parubij urodził się w Szeptyckach (dawniej Krystynopol i Czerwonogród) w obwodzie lwowskim. Jego kariera polityczna rozpoczęła się w Radzie Obwodowej we Lwowie, gdzie był deputowanym, a następnie wiceprzewodniczącym.

Był aktywnym uczestnikiem Rewolucji Godności w latach 2013-2014, pełniąc funkcję faktycznego komendanta i lidera miasteczka namiotowego oraz dowódcy oddziałów Samoobrony Majdanu. W 2014 roku krótko pełnił funkcję sekretarza Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony.

W 2016 roku został wybrany na przewodniczącego Rady Najwyższej Ukrainy i sprawował tę funkcję do 28 sierpnia 2019 roku. Był zwolennikiem ustawy "O zapewnieniu funkcjonowania języka ukraińskiego jako państwowego", uchwalonej w kwietniu 2019 roku.

Andrij Parubij został zastrzelony w sobotę, 30 sierpnia, w godzinach porannych przed swoim domem we Lwowie. Zostanie pochowany 2 września na Cmentarzu Łyczakowskim we Lwowie.

W naszej galerii zobaczysz, jak mieszka Szymon Hołownia:

Tak mieszka Szymon Hołownia
17 zdjęć
Sonda
Czy uważasz, że wojna na Ukrainie zakończy się w tym roku?
NAWROCKI MOCNO O NIEMCACH, REPARACJACH I ROSJI W PRZEMÓWIENIU NA WESTERPLATTE
Super Express Google News
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

UKRAINA
SZYMON HOŁOWNIA