Porażka Konfederacji w Krakowie. Profesor Kik: Ta partia po prostu tam nie pasuje

Adam Brzozowski
Adam Brzozowski
Piotr Margielewski
Piotr Margielewski
2026-09-08 16:35

Partia Sławomira Mentzena (40 l.) i Krzysztofa Bosaka (44 l.) zaliczyła właśnie spektakularną porażkę w wyborach prezydenckich w Krakowie . Kandydować miał co prawda Bartosz Bocheńczak (42 l.), ale zebrał za mało wiarygodnych głosów poparcia. – Wcale mnie to nie dziwi. Konfederacja zwyczajnie nie pasuje do Krakowa – komentuje politolog Kazimierz Kik (79 l.).

Sławomir Mentzen i Bartosz Bocheńczak podają sobie ręce na tle plakatów. O porażce w Krakowie przeczytasz na SE Polityka.
Autor: ART SERVICE / Super Express
  • Kandydat Konfederacji na prezydenta Krakowa Bartosz Bocheńczak wypadł z wyborów, bo ponad 2000 z prawie 5000 zebranych podpisów zostało podważonych.
  • Po porażce przeprosił w mediach społecznościowych, a Sławomir Mentzen odwołał go z funkcji prezesa krakowskiego okręgu i zawiesił lokalne struktury.
  • Politycy koalicji kpią z sytuacji, a eksperci podkreślają, że Konfederacja mimo rosnących notowań nie ma szans w Krakowie, który tradycyjnie wybiera kandydatów o wysokim prestiżu.
  • Interia ustaliła, że w regionie trwał konflikt: Mentzen forsował Bocheńczaka, a Ruch Narodowy miał odmówić pomocy przy zbiórce podpisów, co doprowadziło do cichego bojkotu.

Metnzem zwalnia ludzi w Małopolsce

Kandydat Konfederacji na prezydenta Krakowa Bartosz Bocheńczak wypadł z wyborów, ponieważ przeszło 2000 głosów jego poparcia zostało podważonych! – Uważałem, że złożenie niemal 5000 podpisów zapewni nam wystarczający margines bezpieczeństwa. Jak się okazało — pomyliłem się – napisał Bocheńczak na X i złożył przeprosiny. To nie pomogło. Jeden z liderów partii, Sławomir Mentzen, odwołał polityka z funkcji prezesa krakowskiego okręgu partii. Zawiesił też osoby pełniące funkcję w krakowskich strukturach.

Kulisy porażki Bartosza Bocheńczaka w Krakowie. Co poszło nie tak?

Koalicja rządowa kpi z takiego obrotu sprawy.  – Jak patrzę na Konfederację, to mam wrażenie, że to jest taka pizza z kartonu, i to z kartonu po hawajskiej – śmiał się wiceszef MON Cezary Tomczyk (42 l.) w Polsat News.

Konflikt liderów partii 

Politolog, prof. Kazimierz Kik, podkreśla, że patrząc na wyniki sondaży, Konfederacja jest w ofensywie politycznej, ale ta ofensywa nie dotyczy Krakowa.- Prezydentami Krakowa bywali prawnicy i profesorowie uniwersytetu. To miasto historii i inteligencji. Partia z marginesu politycznego, nawet w sytuacji, gdy jej notowania rosną, nie pasuje do Krakowa. Zresztą w Warszawie kandydat tej partii także nie miałby szans - uważa ekspert. I dodaje, że stolica Małopolski przechodzi pewien kryzys, gdyż choć posiada wielu świetnych kandydatów na prezydenta miasta, to żaden nie chce ubiegać się o ten urząd.

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Tymczasem portal Interia.pl ustalił, że Konfederację w regionie toczył wewnętrzny konflikt. To Mentzen przeforsował kandydaturę Bocheńczaka, a w zbiórkę podpisów zaangażowali się głównie przedstawiciele jego Nowej Nadziei. Pomocy miał natomiast odmówić Ruch Narodowy, na czele którego stoi Bosak, serwując kandydatowi cichy bojkot.

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KAZIMIERZ KIK
KRZYSZTOF BOSAK
SŁAWOMIR MENTZEN
KONFEDERACJA