Porażające słowa Lecha Wałęsy! Zwrócił się do Donalda Tuska. "Mam nadzieję, że pan to wytrzyma"

Lech Wałęsa nie ukrywa swojej sympatii do obecnej władzy. Ekipa rządu Donalda Tusk jest bliska jego sercu, były prezydent niejednokrotnie o tym mówił, bo swoich odczuć wcale nie ukrywa. Wystarczy wspomnieć jego głośne wystąpienie z zeszłorocznego wiecu, 4 czerwca. Obecny na wydarzeni Wałęsa prosił wówczas wszystkich sympatyków władzy:

- Los dał Polsce wielkiego polityka, polityka, który dociągnie Polskę do Europy i dlatego honorujcie jego drużynę, pomagajcie jego drużynie. On naprawdę wie, co robi i naprawdę poprowadzi nas, poprawi wszystkie mankamenty, które PiS spowodował. (...) Wspierajcie go, pomagajcie na osiem lat - po ośmiu latach sobie zróbcie co chcecie. On w ośmiu latach zdąży zrobić porządek w Polsce - prosił Wałęsa.

Wałęsa wspiera rząd Tuska

Były prezydent mocno wspiera gabinet Tuska, szczególnie teraz, gdy nie tylko doszło do pewnych zawirowań wokół rządu, ale też przed zmianą w Pałacu Prezydenckim. Jak można się domyśleć, gdy prezydentem zostanie Karol Nawrocki, Donald Tusk będzie musiał dostosować się do nowego stylu władzy, a przecież w relacjach z Andrzejem Dudą nieraz między nimi iskrzyło.

Wałęsa postanowił publicznie zwrócić się do Donalda Tuska. Wręcz wygłosić "oświadczenie". Legendarny lider Solidarności napisał w sieci poruszający post skierowany właśnie do premiera. Już pierwsze słowa oświadczenia są mocne:

Mam nadzieję że Pan to wytrzyma, Polska w potrzebie tylko Pan może uratować honor i poprawny rozwój. Niszczą Pana Ci sami którzy niszczyli i niszczą mnie robiąc teczki Kiszczaka i robiąc mnie agentem, zdrajcą. Zrobili tak dobrze, że trudno się wybronić. Wielu w to uwierzyło w moim przypadku i z Panem jest podobnie. Prawdy obronią się ale dla nas będzie to zbyt późno. Nie może Pan zwątpić! - napisał Wałęsa.

Dalej dodał, że premier Donald Tusk jest wyznaczony przez los, jak on sam lata temu: - Los Pana wyznaczył tak jak mnie kiedyś. Mnie się udało co zaplanowałem osiągnąłem, wierzę że i Panu się uda niezależnie od tego jaką cenę osobistą musimy zapłacić - podsumował Lech Wałęsa.

