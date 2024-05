Porażające! Ktoś grozi premierowi Donaldowi Tuskowi! Strach pomyśleć, ile tego jest!

- Premier czuje się bezpieczne, chociaż w ostatnich latach, również w ostatnich miesiącach już jako premier jest przedmiotem różnego rodzaju gróźb, które napływają również do nas, do kancelarii albo są formułowane w internecie - powiedział Jan Grabiec w TVN24. Dodał, że policja prowadzi kilkadziesiąt postępowań "dotyczących właśnie wyrażanych publicznie albo w prywatnej korespondencji zamiarów agresji fizycznej wobec premiera Donalda Tuska". - Tym niemniej premier funkcjonuje normalnie, działa normalnie, ma normalny kalendarz - zaznaczył.

Szef kancelarii premiera odniósł się również do spotu wyborczego opublikowanego przez Platformę Obywatelską w serwisie X. Rozpoczynał się on od słów gen. Piotra Pytla, byłego szefa Służb Kontrwywiadu Wojskowego: - Rosja już tu jest. Jej największym sukcesem w Polsce jest PiS. Spot spotkał się z krytyką w internecie, poseł PiS Mariusz Błaszczak, który pojawia się w filmie, na antenie telewizji "wPolsce" odniósł się do jego treści. - To jest pewnie forma utwardzania twardego elektoratu, on ma być jeszcze twardszy - ocenił Błaszczak. - Osiem gwiazdek przecież to jest dokładnie to samo, ale wojna polsko-polska to plan Putina - powiedział.

SPRAWDŹ: Co oznacza osiem gwiazdek: ***** ***?

Grabiec, mówiąc o spocie PO powiedział, że "chodzi o to, że rządy PiS doprowadziły do tego, że wpływy rosyjskie w Polsce są większe niż wcześniej". - Wpływy rosyjskie w Polsce urosły. Zarówno rosyjskiego wywiadu, jak i jeśli chodzi o powiedziałbym, siłę ideologii rosyjskiej czy jej spojrzenia na politykę europejską - mówił Grabiec. - Ta polityka była również realizowana przez polityków PiS - dodał polityk.

